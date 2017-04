Justiskomiteen vil kartlegge voldsutøveres etnisitet

ANNONSE

Komiteen har avgitt innstilling til en opptrappingsplan mot vold og overgrep. Planen skal behandles av Stortinget 25. april, skriver Aftenposten.

Avisen laget i fjor en oversikt over familievoldsdommer fra Oslo tingrett i årene 2013 til 2015 som viste at nesten ni av ti gjerningsmenn og -kvinner har etnisitet fra Afrika eller Asia. Komiteen viser til dette funnet og ber regjeringen utarbeide statistikk over hvem som utøver vold og overgrep.

- Det innebærer at vi må kartlegge etnisitet. Vi må få fram alle fakta som kan hjelpe å bekjempe vold mot barn enda mer målrettet, sier saksordfører Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Komiteen ber også om at religiøse ledere og ulike trossamfunn skal involveres i opplæring og informasjon om vold og overgrep.

- Dette handler ikke om stigmatisering av trossamfunnene eller etnisitet, men å våge å snakke åpent om problemer som rammer barn og hvordan vi kan få en økt bevisstgjøring og flere målrettede tiltak mot minoritetsmiljøer, sier Ropstad.