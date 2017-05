Justisministeren vil ikke følge opp Frp-vedtak om omskjæring

ANNONSE

– Justisministeren har ikke tenkt å foreta seg noe som helst med hensyn til vedtaket, sa Per-Willy Amundsen i Stortinget onsdag.

Vedtaket det gjelder, er Frp-landsmøtets beslutning om å gå inn for å forby rituell omskjæring av gutter.

På NTBs spørsmål om ikke en Frp-statsråd skal styre på Frp-politikk, svarer Amundsen:

– Det skal vi selvfølgelig, men det fordrer at vi har flertall i Stortinget. Heller ikke regjeringspartiet Høyre deler dette synspunktet. Dermed er dette en tapt sak før valget. Det vil heller ikke noe vi gikk til valg på i 2013, påpeker han.

Blir Frp-politikk til høsten

Men fra høsten av er det annerledes, fortsetter han.

– Fra 11. september går vi til valg på det. Da er det Frps politikk, og da vil det selvfølgelig være gjenstand for forhandlinger i forbindelse med etablering av ny regjering, sier han til NTB.

Amundsen mener vedtaket er prinsipielt riktig: Man skal ikke gjøre inngrep på friske barn av religiøse grunner.

Vedtaket har fått sterk kritikk som et inngrep i trosfriheten og et angrep på den jødiske minoriteten i landet. Dette tok også KrFs Kjell Ingolf Ropstad opp.

– Så langt jeg kjenner jødedommen, tvinger justisministeren i realiteten jøder til å flytte fra Norge, sa han, og påpekte at Frp står ganske alene i saken blant vestlige regjeringspartier.

– Det må ikke være noen tvil om at Frp støtter jødene og jødenes sak, sa Amundsen.

Provoserende sammenligning

Ropstad påpekte faren for at et forbud vil kunne tvinge jøder til å gjøre inngrepet utenlands eller på måter som er mindre trygge enn i dag og stilte spørsmål ved hvordan et forbud skulle håndheves.

– Akkurat de samme argumentene kan man legge for dagen når det gjelder kvinnelig omskjæring, mener Amundsen.

Dette fikk Venstres Abid Raja til å reagere.

– Det er foraktfullt å sammenligne dette med omskjæring av kvinner. Det er barbari og et slag i ansiktet på kvinnene som blir utsatt for dette barbariet, sa han.

– Samme argumenter

Amundsen avviser at han sammenlignet inngrepene med hverandre.

– Selvfølgelig er ikke de grusomme inngrepene med kjønnslemlestelse sammenlignbart overhode med omskjæring av gutter, sier han til NTB

Men argumentene om at det vil være vanskelig å kontrollere og håndheve et forbud er de samme for kjønnslemlestelse av jenter og omskjæring av gutter.

– De fleste mener man skal ha et forbud mot kjønnslemlestelse av jenter. Da kan man ikke bruke den type argumentasjon for å stoppe et forbud mot omskjæring av gutter, mener han.

Amundsen presiserer for øvrig at saken konstitusjonelt er helseministerens ansvarsområde.

