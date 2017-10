Kan bli USAs ambassadør til Norge - omtales som en intelligent «rockestjerne»

Kenneth J. Braithwaite, som kan bli USAs nye ambassadør til Norge, får gode skussmål fra tidligere kolleger.

I forrige uke ble det kjent at president Donald Trump nominerer den tidligere kontreadmiralen i den amerikanske marinen, Kenneth J. Braithwaite, til å bli USAs ambassadør til Norge. Den formelle nominasjonen ble sendt inn til Kongressen mandag denne uken. Senatet må godkjenne Braithwaite før han tiltrår som ambassadør.

I amerikanske medier beskrives Braithwaite som en «bra mann med sterke meninger og en balansert adferd». Braithwaite har også en bakgrunn som lokalpolitiker i Ridley Park i Pennsylvania.

- Ken er en rockestjerne

Tidligere lokale kjenninger av Braithwaite er svært fornøyd med Trumps valg.

- Han er rett og slett en hyggelig fyr og han er ekstremt intelligent og artikulert, og han vil bli en bra ambassadør, sier tidligere kollega og venn, delstatssenator i Pennsylvania Tom Killion (R), i et intervju med Delaware County Daily Times.

- Vi ble veldig gode venner. Ken er en rockestjerne - en type min datter kunne ha giftet seg med. Han er en bra familiemann, og smart som bare det.

- Jeg var faktisk en av personene FBI intervjuet, sier han.

FBI gjør alltid grundige forhåndsundersøkelser av personer som blir nominert og utnevnt til viktige offentlige verv. Killion sier han ble «grillet» av FBI i to timer om hans kunnskaper om Braithwaite.

- Unik og tilbakelent

Borgermester i Media i Pennsylvania, Bob McMahon, beskriver Braithwaite som en unik og tilbakelent, men seriøs person.

- Jeg har aldri sett ham bli sinna på noen, men han tar militærtjenesten på største alvor. Hvis han ikke var enig med noe jeg gjorde, så holdt han det ikke tilbak, sier han til samme avis.

Videre beskriver han Braithwaite som en av de beste nære kollegaene han har hatt.

- Han var én av de beste, om ikke den beste. For det første, så diltet han ikke etter. Han ville helt klart si sin mening, sier McMahon.

- Men han var alltid der for å hjelpe, sier McMahon.

- Jeg er veldig glad for ham. Presidenten kunne ikke gjort et bedre valg, sier McMahon.

- Jeg gleder meg til å besøke ham, sier delstatssenator Killion.

27 år i militæret

Braithwaite er visepresident i selskapet Vizient. Han avsluttet sin militære karriere i 2011, etter 27 år i tjeneste. Han har blant annet tjenestegjort i Irak. Senere var han sjef for strategisk kommunikasjon ved den amerikanske ambassaden i Pakistan.

Braitwhaite har dessuten gjort NATO-tjeneste i Nord-Atlanteren og Arktis, ifølge en biografi på den amerikanske marinens nettsider.

Den tidligere ambassadøren Sam Heins gikk av etter Trumps valgseier i fjor. Da hadde posten stått tom i to og et halvt år, som følge av at tidligere president Barack Obamas førstevalg George Tsunis falt gjennom i utspørringen i Senatet.

Obama fikk kritikk

De fleste av amerikanske ambassadører har bakgrunn som diplomater, men det er vanlig at amerikanske presidenter også utpeker utsendinger som har annen bakgrunn. De politisk utnevnte ambassadørene blir som regel byttet ut ved presidentskifte.

Det er ikke uvanlig at disse jobbene går til folk som har gitt økonomiske bidrag eller støttet opp om presidentvalgkampen. Obama fikk kritikk for å ha gått for langt i denne retningen.

