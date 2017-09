Kaos i Spania rundt folkeavstemning: Norske politikere med åpent brev

Spania hevder folkeavstemningen i Catalonia er umulig å gjennomføre

Myndighetene i Madrid har stengt det elektroniske tellesystemet som skulle brukes under folkeavstemningen om uavhengighet i Catalonia, og hevder avstemningen nå er umulig.

Spansk politi gjennomførte lørdag en razzia mot katalanske myndigheters senter for telekommunikasjon og informasjon.

Enric Millo, som er de spanske sentralmyndighetenes høyeste representant i regionen, sier politifolkene slo av programvaren som de 2.300 valglokalene skulle koble seg til.

– En effektiv folkeavstemning, med juridiske garantier og bindende slik den katalanske regionregjeringen har lovet, er umulig, sa Millo.

Folkeavstemningen, som myndighetene fra før har slått fast er ulovlig, er stanset med blokkeringen av tellesystemet, ifølge den spanske regjeringens talsmann Inigo Mendez de Vigo.

– Dette er ytterligere et slag mot den ulovlige utlysningen, gjennomført innenfor lovens rammer, sier talsmannen.

Åpent brev



Nå har norske politikere sagt sin mening i saken. I et åpent brev til spanske myndigheter, skriver politikerne at demokratiske verdier må respekteres.

Brevet er lagt ut på Twitter av utenriksdepartementet i Catalonia, og undertegnet Liv Signe Navarsete (Sp), Audun Lysbakken (SV), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Trine Skei Grande (V) og Une Aina Bastholm (MDG).

- Vi ønsker å formidle dyp bekymring over de siste hendelsene i Catalonia, står det i brevet.

Politikerne understreker at de ikke tar stilling til spørsmålet om uavhengighet, men stoler på at demokratiske verdier og menneskerettigheter vil bli opprettholdt.

🔴📰 [NORUEGA] Diputats de diversos partits noruegs envien una carta al president Rajoy alertant de la seva conducta a Catalunya. pic.twitter.com/TV6MPc3M4n — Exteriors Catalunya (@exteriorscat) September 30, 2017

Venter færre

Katalanske separatister har skrudd ned sine forventninger til velgeroppmøtet under søndagens avstemning.

Med tanke på Madrids innsats for å stanse avstemningen, vil 1 million stemmer til støtte for uavhengighet være en «fantastisk suksess» mener den katalanske separatistlederen Jordi Sanchez.

Regjeringen i Madrid meldte lørdag at politiet har stengt 1.300 av de i alt 2.315 skolene som var tenkt brukt som valglokaler søndag. Av disse har 163 skoler blitt okkupert av familier.

Flere foreldre overnattet natt til lørdag på skolene sammen med sine barn for å sikre at de kan bli brukt som valglokaler. Men lørdag ble de oppsøkt av politifolk som sa at skolene må være tømt innen søndag morgen klokka 6. De fikk også beskjed om at det er ulovlig å dele ut valgmateriell som støtter den omstridte folkeavstemningen, der velgere skal ta stilling til om regionen skal løsrives fra Spania.

En kvinne protesterer mot folkeavstemningen.

Onsdag ga en domstol politiet i Catalonia ordre om å hindre at offentlige bygninger blir brukt til forberedelser og organisering av folkeavstemningen. Men politiet har fått beskjed om at de ikke skal bruke vold mot foreldre og barn.

Ved flere skoler hadde foreldre planlagt å bruke lørdagen til aktiviteter for barna og dermed hindre politiet i å stenge skolene.

Razzia

Spanias utenriksminister Alfonso Dastis sier i et intervju med AP lørdag at folkeavstemningen er en hån mot demokratiet. Han anklager også katalanske regionmyndigheter for å fremme et system som strider imot verdier og målsettinger som EU forsøker å fremme.

Kvelden før samlet titusener av katalanere seg til en stor demonstrasjon i Barcelona for å vise støtte til folkeavstemningen. Blant dem var også mange bønder som for anledningen kjørte nedover Barcelonas brede bulevarder på traktorene sine.

Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning, mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den.

– Denne løsrivelsesprosessen har vært ulovlig fra begynnelsen, sa regjeringens talsmann Inigo Mendez de Vigo fredag.

Han mener avstemningen ikke vil få noen politiske konsekvenser, bortsett fra å skape splittelse.

Taushet i Brussel

I andre EU-land har politikere forholdt seg oppsiktsvekkende tause om den folkeavstemningen. Mange ønsker ikke å ta stilling i den betente saken, noen av dem i frykt for å provosere fram reaksjoner fra egne separatistbevegelser.

I Skottland har det imidlertid blitt arrangert noen små støttedemonstrasjoner blant innbyggere som drømmer om løsrivelse fra Storbritannia.

Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven.

Ikke navngitte EU-kilder har imidlertid uttrykt stor uro for utviklingen.

(©NTB)

