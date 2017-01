Kaos på grensen til USA: - De sjekker folks Facebook

ANNONSE

Fredag iverksatte USAs ferske president, Donald Trump (70), en omfattende endring i amerikansk utlendingspolitikk. Målet er å «holde radikale, islamistiske terrorister» borte fra landet.

Innreiseforbudet rammer reisende med pass fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

I 90 dager framover - fram til nye regler er på plass - skal det ikke skrives ut nye visum til personer fra disse landene.

Immigrasjonsadvokat Mana Yegani.

- Sjekker folks Facebook

Amerikanske menneskerettighet-sorganisasjoner har allerede varslet at de vil gå til søksmål mot Trump som en reaksjon på beslutningen.

Den nye linjen i utlendingspolitikken fører til at flyktninger som var på vei til USA med fly, ble bedt om å snu på flyplassen da de kom fram.

Nå hevder advokaten Mana Yegani - som spesialiserer seg på utlendingsrett - at grensevakter i USA sjekker folks Facebook-profil for å danne seg et bilde av dem før de slippes inn i landet.

Bodd i USA i 22 år - holdt igjen ved grensa i fem timer

USAs president Donald Trump skrev fredag under på en presidentordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk. Formålet er å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA. * Syriske statsborgere skal ikke lenger få visum til USA, og syriske flyktninger stenges ute fra landet. Dette gjelder på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. * Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal sammen lage en plan om å opprette sikkerhetssoner i Syria for å gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig. * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass. * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000. Sist budsjettår tok USA imot 84.995 flyktninger, inkludert 12.587 fra Syria. * Myndighetene skal gå gjennom søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger. Målet er å hindre at folk som utgjør en fare, blir tatt opp i flyktningprogrammet. * I 90 dager – fram til nye regler er på plass – skal det ikke skrives ut nye visum til borgere fra enkelte land med «terrorbekymringer». Det er ikke bekreftet hvilke land det gjelder, men et tidligere lekket utkast nevner sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. (Kilde: AP) (©NTB)

Hun sier til The Independent at hun og andre advokater som er knyttet til Immigrasjonsadvokatenes forening i USA (Alia), gjennom natten har mottatt en rekke telefoner fra folk med gyldig visum som blir holdt igjen ved grensen eller beordret til å reise tilbake til landet de kom fra.

På JFK-flyplassen i New York ble en doktorgradstudent ved Stanford University fra Sudan som har bodd i USA i 22 år holdt igjen i fem timer. En annen iransk-canadier ble nektet å gå om bord i et fly i Ottawa.

PROTESTER: Flere har samlet seg i protest mot Trumps nye retningslinjer for utlendingspolitikk. Blant annet har mange protestert på JFK-flyplassen i New York. Foto: Scanpix





- Det er skremmende

Alia hevder grensekontrollørene sjekket de to mennenes sosiale medier og avhørte dem om deres politiske standpunkt før de ble sluppet inn i USA.

- Dette er snakk om mennesker som kommer inn lovlig. De har jobber og kjøretøy her, sier Yegani.

- Bare fordi Trump signerte noe i går, så krasjer alt nå. Det er skremmende.

Det har allerede dukket opp flere titalls saker hvor familier og andre med planer om innreise til USA har blitt hindret som følge av de nye restriksjonene.

Kaos ved grensa

Etter at Trump signerte presidentordren om strengere innvandringskontroll begynte det å strømme inn historier om flyktninger som er strandet ulike steder i verden.

På Facebook ba fortvilte aktivister om hjelp etter at en syrisk mor med to små barn på vei fra Jordan til USA for å gjenforenes med ektemannen, skal ha blitt sittende fast i Ukraina fordi hun ikke rakk å komme seg på et fly i tide.

Jordan tar ikke syrere tilbake, mens USA nå har stengt døra for syriske flyktninger på ubestemt tid.

Også en rekke andre flyktninger som var på vei til USA fredag kveld, har blitt stoppet som følge av presidentordren, skriver Washington Post.

Nektes, selv med «green card»

Det amerikanske departementet for innenlands sikkerhet presiserer at den midlertidige stansen i innreisetillatelser også gjelder personer som allerede har fått arbeidstillatelse, såkalt «green card», i USA.

– Det stanser de som har arbeidstillatelse, skriver departementets talskvinne Gillian Christensen i en epost, ifølge Reuters.

Det betyr i praksis at borgere fra de sju landene som allerede jobber i USA, men som var ute på reise da presidentordren ble undertegnet, ikke får komme tilbake til USA.

Iran svarer med samme mynt

Iran vil nekte amerikanske borgere innreise som svar på Trumps beslutning.

Det opplyser det iranske utenriksdepartementet lørdag.

– Den islamske republikken Iran har besluttet å svare med samme mynt etter den fornærmende beslutningen fra USA om iranske statsborgere. Dette vil gjelde helt fram til de amerikanske tiltakene oppheves, heter det i en uttalelsen fra landets utenriksdepartement.

