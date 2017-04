ANNONSE

Oslo politidistrikt etterforsker en sak hvor en 15 år gammel Oslo-gutt ble funnet død på gutterommet 8. mars.

Dødsårsaken antas å skyldes forgiftning ved inntak av karfentanil, opplyser de i en pressemelding.

Les også: Svært farlig stoff i omløp

Det ble beslaglagt et stoff på rommet hans som etter analyse viste seg å være Karfentanil.

Politiet antar at stoffet har blitt bestilt via det «mørke nettet».

10.000 ganger sterkere enn morfin

Karfentanil er et ekstremt potent opioid og er dødelig i svært små doser/berøring.

Karfentanil tilhører gruppen fentanyler, men er cirka 100 ganger sterkere enn dette, og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.

Det beslaglagte stoffet var hvitt og melisaktig. Stoffet kan også være blandet i annen form og konsistens.

- Ikke påvist i Norge før

Politiet er ikke kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp/florerer i markedet.

Bruksområdet av stoffet er beregnet til større dyr som eksempelvis elefanter.

Ved funn av stoffet:





Unngå all kontakt/bruk av fentanyler/opioider.

Ikke åpne eventuelle poser.

Unngå hudkontakt.

Ikke lukt på eller pust inn stoffet.



Tegn på forgiftning

Man blir desorientert og raskt sløv, og slutter å puste. Pupillene blir små, og huden klam.

Ved mistanke om inntak må man kontakte ambulanse/sykehus umiddelbart, for rask og livreddende behandling.