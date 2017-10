Karikaturtegning av Ine Marie Eriksen Søreide setter sinnene i kok

Avistegner fremstiller en lettkledd minister med to amerikanske soldater.

En karikaturtegning av Ine Marie Eriksen Søreide får det til rase i sosiale medier. Tegningen står på trykk i Lillehammer Byavis torsdag.

Den tidligere forsvarsministeren, nåværende utenriksministeren, sitter på kne mellom to amerikanske soldater iført en ettersittende knekort kjole. «Velkommen gutter!», sier hun.

- Dette blir for dumt

Presseeksperter Gunnar Bodal-Johansen reagerer kraftig på karikaturtegningen.

– Dette blir for dumt. I mitt lange liv som presseetiker har jeg oppdaget at man noen ganger kommer til kort når man skal definere ting utenfor den presseetiske rammen, sier han til Nettavisen.

– Dette fremstår som forvokste gutter som ikke tenker helt klart. De har ikke forstått hva man kan tillate seg i en avis for den gode og anstendige smaks skyld, fortsetter han.

Bodal-Johansen påpeker at tegninger og bilder er underlagt de samme presseetiske reglene som blant annet vanlige avisartikler.

– Den satiriske tegningen har selvfølgelig vide rammer, så jeg vil nok ikke definere tegningen som et brudd på god presseskikk, fortsetter han.

- Sexdukke

Kultursjef i Lillehammer kommune Olav Brostrup Müller er heller ikke nådig. Han har flere spørsmål enn svar.

«Hvorfor har Ine Eriksen Søreide på seg kort, svart kjole? Hvorfor er hun plassert på en krakk, i høyde med underlivet til de to mannlige soldatene?» spør han.



«Dette her er et av regjeringens mest betrodde medlemmer. I formiddag blir hun utnevnt til vår nye Utenriksminister. Likevel velger den gode redaktør Tore Feiring å tegne henne som en sexdukke? Ubegripelig», fortsetter kultursjefen.

Nettavisen har vært i kontakt med Müller, som skriver at han ikke har noe mer å legge til det han skrev på Facebook.

Forfatter og journalist Marta Breen er enig og fyller på med flere spørsmål.

REAGERER: Marta Breen

«I dag blir hun Norges første kvinnelige utenriksminister. Kunne ikke dette ha blitt illustrert på bedre vis?» skriver hun.

Overfor Nettavisen utdyper hun:

- - Jeg forstår at dette er et forsøk på å illustrere norsk underdanighet i forhold til USA, men jeg mener det er gammeldags og veldig lite oppfinnsomt å bruke sex i illustrasjoner der kvinnelige politikere er involvert. Dette er dessverre ganske utbredt, og mannlige politikere opplever sjelden det samme, sier hun.

Også ellers i sosiale medier koker debatten. Tegningen er blitt mye delt og kommentert.

Ment som politisk angrep

Det er Tore Feiring, redaktør i Byavisa, som har laget tegningen av Søreide. Han er lei for måten tegningen er blitt tolket på.

- Tegningen var ment som et angrep på norsk forsvarspolitikk, og frem til i dag var forsvarsministeren kvinne. Tegneren (altså Feiring selv, journ.anm) mener dette som et angrep på norsk forsvarspolitikk, hvor vi legger oss flate for Nato og for USA spesielt. Poenget er at norsk forsvarspolitikk suger. Det er den dypere meningen her, sier Feiring til Nettavisen.

- Hvorfor har hun på seg undertøy?

- Hun har ikke på seg undertøy, men en liten, svart kjole som går til litt over knærne. Jeg synes det passet der og da. Det var ikke noen større mening bak det. Når det er sagt, så skjønner jeg at det er blitt tolket i en annen mening enn det var ment. Det er jeg lei meg for, sier han.

Oppringt av feminister

Han sier at han allerede har fått veldig kraftige reaksjoner på tegningen, inkludert flere sinte oppringinger.

- Jeg har fått noen veldig stygge telefoner fra feminister, som sier at de vil kjøphale meg og drepe meg, og det ene med det andre. Det var ikke måte på. Men det er vel min egen skyld, så jeg kan ikke klage, sier han.

Feiring legger samtidig til at han synes det er rart at tegningen har fått så mye oppmerksomhet.

- Jeg stusser litt over at kvinnebevegelsen og feminiser og slike folk bruker energi på dette. Det er så mange andre ting de burde fokusere på. Da tenker jeg på kvinner som blir utnyttet i norsk helsevesen eller kvinneundertrykking blant våre nye landsmenn. Det er der de burde legge bredsiden sin, sier Feiring.

- Ved siden av det har vi har en forsvarsminister som har radert ut en del norske lokalsamfunn. Det er litt der min irritasjon går, sier han.

Ville gjort en annen tegning

- Flere påpeker det problematiske med at kvinner som arbeider seg opp til prominente posisjoner likevel fremstilles som sexobjekter. Hva tenker du om det?

- Ja, jeg ser den, men det var ikke tanken bak. Søreide er en dyktig politiker på alle måter, men hun er kvinne. Hadde det vært en mann, hadde jeg ikke fremstilt det på den måten, sier han.

- Angrer du på tegningen?

Hadde jeg skjønt hvordan dette skulle oppfattes, så hadde jeg i hvert fall tegnet henne med bukser på, stående, sier han.

Nettavisen har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som ikke har ikke gitt noen kommentar til saken.

