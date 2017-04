Kelly: Arbeidet med grensemuren kan starte til sommeren

ANNONSE

- Jeg tror at vi har noen prototyper på plass mot slutten av våren, mot tidlig sommer. Og da kan vi gå videre utover sommeren, sier Kelly i en video Fox News har lagt ut på Twitter.

Ministeren viser til at over 100 selskaper har vist interesse for prosjektet.

- Vi klarer ikke å gjøre alt i løpet av en ettermiddag, men vi kommer til å sette i gang så fort som mulig, sier han.

USAs justisminister Jeff Sessions er også med i videoklippet. De to besøker grensebyene El Paso og San Diego denne uken for å «observere arbeidet ved den sørlige grensen» og møte lokalt personell.