USAs påtroppende president Donald Trump har nominert John Kelly (bildet) som innenriksminister. Under høringen onsdag sier Kelly at det må mer til enn Trumps mur på grensen til Mexico. Han kaller sitt forslag et «lagvis forsvar» som inkluderer droner og sensorer. Foto: Cliff Owen (AP / NTB scanpix)

Kelly vil overvåke Mexico-grensen med droner

John Kelly, som er Donald Trumps valg til å bli USAs innenriksminister, mener en mur mot Mexico ikke er nok. Han vil også bruke droner på grensen.