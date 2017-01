Keshvari: - Vil stramme inn på familiegjenforening

ANNONSE

I alt 15.580 personer fikk innvilget opphold i Norge gjennom familiegjenforening i fjor, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det er 20 prosent flere enn i 2015 og vil prege 2017 også, sier UDIs direktør Frode Forfang.

Les også: 2016: 15.580 fikk familiegjenforening

- Vurdere ytterligere innstramminger

Frps innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari, sier til Nettavisen at Frp vurderer ytterligere innstramminger.

- Vi må vurdere ytterligere innstramminger knyttet til familiegjenforening. Familieinnvandring er også en av årsakene til at integreringen stopper opp. De som har fått opphold i Norge, skal lære norsk og få tilstrekkelig jobbtrening, og da kan ikke hver generasjon begynne på start grunnet henteekteskap, sier Keshvari.

Frp-politikeren sparker til Arbeiderpartiet (Ap):

- Derfor foreslo regjeringen betydelige innstramminger for familiegjenforening fordi den er et av de områdene vi kan regulere selv. Dessverre stemte stortingsflertallet imot, og Ap ønsket mer liberale regler enn Sverige for familiegjenforening.

- Alle skal integreres

Keshvari understreker at det er en sammenheng mellom tempoet på innvandringen og muligheten til god integrering.

- Det er en begrensning på hvor mange Norge klarer å ta imot i året knyttet til integreringsutfordringer. Alle som kommer skal integreres i lokalsamfunnene, noe som er blant de største utfordringene vi har framover.

Fordelingen

Den største gruppen innen familiegjenforening er familiemedlemmer til en norsk eller nordisk borger og utgjør 5.569 personer.

Nær én av tre, 4.347 personer, ble gjenforent med et familiemedlem som har fått innvilget asyl i Norge, hvor syrere dominerer.

Samtidig er tallet på antall søknader fra Somalia omtrent halvert.

Drøyt 2.100 personer var familiemedlemmer til personer med arbeidstillatelse i Norge.