Kidnappet datter (4) tilbake på Kypros

Hentet i Norge av sin mor.

VG melder om en ny vending i saken om den vesle jenta som ble kidnappet av far utenfor barnehagen i Kypros i april.

I forrige uke kom jenta til Norge med far, men nå har moren hentet jenta tilbake til Kypros, ifølge VGs kilder.

Jenta skal ha kommet til den greske delen av øya fredag, etter at moren hentet datteren i Oslo. De møttes i Norge forrige tirsdag, etter ikke å ha sett hverandre på nesten fem måneder.

Jentas far, som er siktet for omsorgsunndragelse, meldte seg for politiet i forrige uke.

Mens faren hevder moren kidnappet datteren i 2015, slo Oslo tingrett i en kjennelse i august fast at han må levere datteren tilbake. Den åpnet også for at moren kunne hente datteren i Norge.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra farens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen.

