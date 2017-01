Kilopris for Tokyos dyreste tunfisk: 25.000 kroner

ANNONSE

Det var en japansk restaurantkjede som kjøpte tunfisken på årets første auksjon ved det verdenskjente fiskemarkedet Tsukiji i Tokyo.

- Jeg synes det er litt dyrt, men er glad å ha plassert vinnerbudet på denne flotte tunfisken. Jeg vil at kundene våre skal få en smakebit snart, sier kjededirektør Kiyoshi Kimura, som må bla opp 74,2 millioner yen. Heller ikke restaurantgjestene slipper billig unna om de vil ha en bit av den magiske fiske. Prisen ligger an til å bli 735 kroner for en eneste sushi-bit, 25 ganger så mye som restaurantens vanlige tunfiskpris.

Det er sjette året på rad at Kimura får tilslaget ved nyttårsauksjonen. Han har med stor suksess brukte den årlige auksjonen til å skape oppmerksomhet rundt restaurantene sine.

Fisken som ble solgt torsdag er den nest dyreste tunfisken som er solgt i Japan siden myndighetene begynte å notere rekorder i 1999. I 2013 ble en fisk solgt for 155,4 millioner yen. Også da var det Kimura som fikk tilslaget etter en budkamp mot en kjøper fra Hongkong.

Fisken ble tatt utenfor kysten i det nordlige Japan, i det som regnes som et av landets beste områder for tunfisk.