Kina oppfordrer Nord-Korea til å stanse rakettester

USAs president Donald Trump er fornøyd med at FNs sikkerhetsråd skjerper sanksjonene mot Nord-Korea. Kina oppfordrer regimet til å rette seg etter resolusjonen.

Kinas utenriksminister Wang Yi oppfordrer flere land til å gjenoppta forhandlingene om Nord-Korea, etter at FNs sikkerhetsråd lørdag stemte for å skjerpe sanksjonene mot regimet.

– Målet er å igjen forhandle om atomsituasjonen på halvøya, og ved hjelp av forhandlinger lete etter en løsning som sikrer nedrustning og stabilitet, sier Wang.

Nord-Korea trakk seg i 2009 ut av forhandlingene, der også Kina, USA, Japan, Russland og Sør-Korea er med, i protest mot det internasjonale samfunnets fordømmelse av en rakettest.

Resolusjonen som ble vedtatt lørdag kveld, forbyr all nordkoreansk eksport av kull, jern og bly, samt fisk og annen sjømat.

Wang sier han har oppfordret sin nordkoreanske motpart til å rette seg etter sikkerhetsrådets resolusjon, ifølge Sky News. I samtaler med Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-Ho ba Wang om at landet ikke «provoserer det internasjonale samfunnets velvilje ved å gjennomføre missiltester».

Han oppfordret samtidig USA og Sør-Korea til å ikke øke spenningene på halvøya.

Enstemmig vedtatt

De nye sanksjonene kommer etter at Nord-Korea gjennomførte to vellykkede oppskytinger av interkontinentale missiler i juli. Resolusjonen ble ført i pennen av USA, som de siste ukene har forhandlet om teksten med Kina, som er Nord-Koreas viktigste handelspartner.

Resolusjonen med de nye sanksjonene ble enstemmig vedtatt lørdag kveld. USAs president Donald Trump skryter av Kinas beslutning om å slutte seg til sikkerhetsrådets resolusjon.

«Kina og Russland stemte med oss. Veldig stor økonomisk innvirkning!», skriver Trump på Twitter.

Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene.

Det tilsvarer en tredel av landets samlede, årlige eksportinntekter, som antas å være 3 milliarder dollar.

– Riktig steg

USAs viseutenriksminister for Øst-Asia og stillehavsområdet, Susan Thornton, sier de kommer til å følge nøye med på Kina for å sikre at landet implementerer de nye sanksjonene mot Nord-Korea, og opprettholder de framover.

Thornton sier USA ønsker å sikre at det ikke blir en «episodisk fram og tilbake slik vi har sett tidligere». Hun legger samtidig til at det at Kina stemte for resolusjonen er et riktig steg, som viser at myndighetene forstår alvoret i situasjonen.

Fakta: Fakta om Nord-Koreas rakettprogram

* 1970-tallet: Nord-Korea starter arbeidet med å utvikle sin egen versjon av Sovjetunionens Scud-B-rakett, som har en rekkevidde på 300 kilometer. * 1984: Nord-Korea gjennomfører sin første prøveskyting. * 1987-1992: Nord-Korea begynner utvikling av sine egne varianter av missilene Scud-C (500 kilometer), Rodong-1 (1.300 kilometer), Taepodong-1 (2.500 kilometer), Musudan-1 (3.000 kilometer) og Taepodong-2 (6.700 kilometer) * August 1998: Taepodong-1 prøveskytes over Japan, i det som skal være et forsøk på å skyte opp en satellitt. * September 1999: Stans i prøveskytingene for å komme USA i møte. * 12. juli 2000: Femte runde i missilsamtalene mellom USA og Nord-Korea ender med brudd, etter at nordkoreanerne krever 1 milliard dollar i året for å avstå fra missiloppskytinger. * 3. mars 2005: Nord-Korea erklærer at de avslutter prøvestansen på grunn av Bush-administrasjonens fiendtlige politikk. * 5. juli 2006: Nord-Korea prøveskyter sju missiler, inkludert en langtrekkende Taepodong-2 som eksploderer etter 40 sekunder. * 9. oktober 2006: Nord-Korea gjennomfører en underjordisk atomvåpentest. * 5. april 2009: Nord-Korea skyter en langdistanserakett over Japan og inn i Stillehavet, som skal ha vært enda et forsøk på å skyte opp en satellitt. USA, Japan og Sør-Korea anser det som en prøveskyting av Taepodong-2. * 25. april 2009: Nord-Korea gjennomfører enda en underjordisk atomprøvesprengning. * 13. april 2012: Nord-Korea skyter opp det de hevder er en langdistanserakett som skal skyte opp en satellitt, men den går i oppløsing kort etter oppskytningen. * 12. desember 2012: Nord-Korea lykkes i å skyte opp en satellitt ved hjelp av en flertrinnsrakett. * 13. februar 2013: Nord-Korea gjennomfører sin tredje underjordiske atomprøvesprengning. * 16. januar 2016: Nord-Korea gjennomfører en fjerde underjordisk atomprøvesprengning av det de hevder er en hydrogenbombe – noe som blir bestridt av eksperter. * 9. mars 2016: Kim Jong-un hevder at Nord-Korea har utviklet et atomstridshode som kan plasseres i et missil. * 23. april 2016: Nord-Korea testfyrer en rakett fra en undervannsbåt. * 8. juli 2016: USA og Sør-Korea offentliggjør planer om et missilforsvarssystem – THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). * 3. august 2016: Nord-Korea avfyrer for første gang et ballistisk missil inn i Japans økonomiske sone. * 9. september 2016: Femte atomvåpentest. * 6. mars 2017: Nord-Korea avfyrer fire ballistiske raketter i det de sier er en øvelse på et angrep på USAs baser i Japan. * 7. mars 2017: USA begynner utplassering av THAAD-systemet i Sør-Korea. * 14. mai 2017: Nord-Korea avfyrer en ballistisk rakett som flyr 700 kilometer før det lander i Japanhavet. Analytikere mener raketten har mulighet til å nå den amerikanske øya Guam, 4.500 kilometer borte. * 4. juli 2017: Nord-Korea avfyrer et ballistisk missil som flyr 930 kilometer før det lander i Japan-havet. Analytikere mener missilet har en beregnet rekevidde på 6.700 kilometer, noe som betyr at det kan nå Alaska. Pyongyang sier det dreier seg om en interkontinental ballistisk rakett av typen Hwasong-14. * 28. juli 2017: Nord-Korea avfyrer en ny ballistisk rakett som ifølge Pentagon flyr om lag 1.000 kilometer før det lander i Japan-havet. (Kilde: AFP, NTB)

– Veldig bra

Sanksjonene ble vedtatt samtidig som at utenriksministrene fra flere land, deriblant USA og Kina, deltar på det utvidede møtet Organisasjonen av sørøstasiatiske land (ASEAN) holder på Filippinene. I Manila har USAs utenriksminister Rex Tillerson en rekke møter med andre ministre på blokka for å blant annet diskutere Nord-Koreas våpenprogram.

I det Tillerson møtte Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-Wha, sa han at de to skulle diskutere de neste stegene i etterkant av resolusjonen.

– Det var et godt utfall, sa Tillerson om vedtaket i sikkerhetsrådet, en oppfatning også hans sørkoreanske motpart delte.

