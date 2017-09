Kjempetabbe fra Obos – flere hundre familier må flytte ut

Boligbyggelaget må punge ut flere titalls millioner for nye ødelagte bad.

Beboerne i Peltonkvartalet og Franciskvartalet i Kværnerbyen i Oslo må flytte ut. I 2014 sto 266 prefabrikkerte bad ferdig. Nå må de rives og bygges på nytt.

Årsaken til elendigheten er en konstruksjonsfeil. En stålramme brukt som forskaling i dusjhjørnet kan korrodere. Det kan føre til setningsskader og at fliser sprekker.

Frustrerende sak



Styreleder Yngvill Ofstad i Francis borettslag forteller at det er har vært vanskelig å bli hørt.

– Vi har hatt noen år hvor saken har vært ganske frustrerende. Entreprenøren, Reinertsen, har ikke gitt ordentlige svar, og det har tatt lang tid, sier hun til Nettavisen.

KREVENDE: Styreleder Ygvill Ofstad er ikke helt fornøyd med hvordan baderomstabben ble håndert fra starten.

Boligområdet i bydel Gamle Oslo er et av landets største boligprosjekter, og planleggingen har pågått i flere år. Peltonkvartalet og Franciskvartalet sto ferdig i henholdsvis 2. kvartal og 4. kvartal 2014

Styreleder Ofstad forteller at feilen ble oppdaget i forbindelse med klager på manglende gulvvarme på badene.

– Etter at entreprenøren gikk konkurs har Obos tatt over og ryddet opp på en god måte. Det er hundre forskjellige familier her som har forskjellige behov, fortsetter hun.

Styrelederen i Pelton borettslag ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen.

Ender i retten



De prefabrikkerte badene er levert av italienske Bathsystems. Ifølge Obos er dette en stor leverandør av prefabrikkerte bad som «brukes av mange».

– Hva koster denne saken Obos?

– Mange titalls millioner. Noe mer konkret kan vi ikke gå ut med. Her tar vi ansvar og rydder opp. Saken har påført beboerne mye plager og ulemper. Dette er ikke spesielt moro, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos til Nettavisen.

Han forteller at boligbyggelaget nå tar rettslige skritt overfor det italienske selskapet.

VARSLER SAK: Men først må Åge Petterson i Obos rydde opp i baderomstabben.

– Vi har ikke tenkt å la dem dø i synden, sier Pettersen.

Arbeidet med å rive badene starter allerede i oktober. Det er beregnet tre uker per bad. Det vil ikke være mulig å bo i leilighetene mens utskiftningen pågår. Beboerne må flytte inn på hotell.

– Er et noe Obos kunne ha gjort annerledes i denne saken?

– Vi tror ikke det. Vi er prisgitt våre leverandører, sier kommunikasjonsdirektøren.

Flere feil



Badene er ikke den eneste tabben for Obos-prosjektet. Vinduer som ikke kan åpnes må også byttes ut i en rekke leiligheter. I tillegg er det problemer med vannsprut på balkongene ved store nedbørsmengder.

Yngvill Ofstad i Francis borettslag beskriver de fastmonterte vinduene som et «underlig valg».

– Det er ikke alltid det lønner seg å ta de rimeligste løsningene. Det kan fort bli dyrt etterpå, sier styrelederen.

