Kjørte i motgående felt, skyldte på GPS-en

ANNONSE

Mannen suste av gårde fra Sandvika mot Oslo da han oppdaget den trafikkfarlige fadesen og snudde. Politiet i Oslo melder om flere nestenulykker grunnet GPS-navigasjonen på den hardt trafikkerte motorveien.

- Flere kjørte opp på siden hans og tutet for å få ham til og snu, og til slutt forsto han at han kjørte i feil retning. Han snudde et sted mellom Blommenholm og Høvik, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet fant bilen ved hjelp av kameraene til Statens vegvesen, og stoppet mannen i 70-årene.

- Han har kjørt to-tre kilometer i feil retning. Heldigvis ble det ingen ulykker, men det er kun tilfeldigheter som gjorde at dette ikke gikk verre, sier Hekkelstrand.

For sikkerhets skyld er mannens førerkort beslaglagt.