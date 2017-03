Klesavtale: - Therese Johaug får 10,3 millioner

ANNONSE

Våre vintersport-stjerner kan smile hele veien til banken. Kari Traa tjener 27,5 millioner på oppkjøpsavtalen, Bjørn Dæhlie 29,8 millioner, Aksel Lund Svindal 7,9 millioner og Therese Johaug 10,3 millioner, ifølge Dagens Næringsliv (bak betalingsmur).

Merkevaren Kari Traa beskrives som den store motoren i hele systemet, men det satses også på dopingutestengte Therese Johaugs kolleksjon.

- Vi satser enda hardere på Johaug

– Vi satser enda hardere på Johaug, og vi har knyttet Therese enda tettere til oss, sier konsernsjef i Active Brands, Espen Krogstad (58) til avisen.

Han sier de har vært fornøyd med merkevaren Johaug gjennom 2016 selv om det har vært litt motbør spesielt i Sverige og Finland.

– Hun trener like mye og er i like god form, men hun reiser litt mindre på samlinger, så hun har kommet hit og jobbet mer. Det tror jeg hun synes har vært en bra av­­sporing også – å komme her og snakke om positive ting, sier Krogstad.

Ankesak

Johaug sier hun er veldig takknemlig for den støtten Active Brands har gitt henne i en krevende periode.

Den 13. oktober 2016 ble det kjent at Johaug hadde testet positivt på stoffet klostebol. 7. mars anket FIS dommen på 13 måneders utestengelse inn for CAS.

Der står saken nå.

