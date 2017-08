Knalltall for gull-løpet til Karsten Warholm

For mange av oss sto tiden stille rundt 22.30 onsdag kveld. Leggetiden for barna ble utsatt, og lite annet var viktigere.

Det viser også ferske TV-tall om interessen for gulløpet:

- I den aktuelle tidsperioden, fra klokken 22.33 til 22.35, var det 1.103.000 som så sendingen, sier Thomas Høiby i Mindshare til Nettavisen.

Han understreker at dette er foreløpige tall.

- Dette er et veldig høyt seertall, konstaterer Høiby.

Kun to ganger tidligere i år har NRK oppnådd høyere TV-tall på samme dag og tidspunkt - og det skyldtes MGP.

Mens regnet høljet ned, viste 21-åringen fra Ulsteinvik var han var laget av og slo knockout på verdenseliten på en arena Norge sjelden hevder seg på.

Det var moro, det!

🇳🇴 Karsten Warholm is the 400m hurdles WORLD CHAMPION at 21🥇. An extraordinary run. WHAT a future he has ahead of him! #BeTheNext hurdler pic.twitter.com/kDsi2DCFRP