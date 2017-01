Knarvik-tegninger setter sinnene i kok

ANNONSE

Tirsdag publiserte Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle en kommentar, både i papiravisen og på nett, hvor han stiller spørsmål ved tegningene til tegner og grafiker Thomas Knarvik.

Knarviks mange provoserende tegninger har skapt stor debatt, og han har flere ganger blitt kastet ut av Facebook. Aftenposten har i tirsdagens avis publisert noen av disse tegningene.

Tittelen på Aftenposten-kommentaren er: «Harald Stanghelle om karikaturtegner Thomas Knarvik: En brutalitetens pioner».

Vil ikke forby tegninger

Knarvik er en kjent islamkritiker, og har tidligere uttalt at ytringsfriheten er i krise så lenge vi har islam.

Tirsdag viet Aftenposten mye oppmerksomhet til Knarviks nye bok «In your Face». De hadde henvisning på Stanghelles kommentar på forsiden av papiravisen, og hele forsiden i kulturseksjonen.

Forsiden til kulturdelen av Aftenposten tirsdag 3. januar

I starten av kommentaren skriver Stanghelle blant annet:

«Jeg mener IKKE at Thomas Knarviks tegninger skal forbys, straffeforfølges eller at han bør kastes ut fra Facebook. Jeg mener heller ikke at feminister, muslimer, fargede, imamer eller biskoper skal være fritatt fra å bli karikert på det mest perfide.»

Ønsker Rolness lykke til

Nettopp dette har fått samfunnsdebattant Kjetil Rolness til nok en gang å ytre seg på Facebook:

«SE HER, SE HER! DETTE ER MOTBYDELIG! Jeg har aldri før sett en bokanmeldelse over to helsider i Aftenpostens papirutgave. Pluss forsiden på Kultur-delen. Seks av de groveste tegningene er også gjengitt i stort format i farger. Man kan saktens spørre hvorfor. Redaktør Harald Stanghelle vil ikke forby Knarviks tegninger, han vil bare stemple dem som uttrykk for "brutalitet", "en røff form for maktutøvelse", som inneholder "de mest motbydelige rasistiske virkemidler". Og så vil han gjerne stille sin avis til disposisjon for dem. Kanskje Knarvik burde tegne Stanghelle som hore neste gang?»

- Jeg kan bare ønske Kjetil Rolness lykke til med kreative forslag til nye Knarvik-tegninger. Hvis det mest nærliggende ordet på meg er hore så får jeg bare ønske ham lykke til med nivået, sier redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle til Nettavisen.

Han ønsker ikke å si noe mer om Rolness øvrige karakteristikker av ham.

- Propaganda og rasisme

«Stanghelle har også prinsipielle anfektelser mot tegninger av kjente og tøffe meningsbærere i "utfordrende seksuelle situasjoner". Det er "brutalt maktspråk til skrekk og advarsel for andre som kan tenke seg å delta i debatten," og har dermed en "kneblende funksjon". Javisst, Lars Gule, Snorre Valen, Mímir Kristjánsson, Marie Simonsen og Ingebrigt Steen Jensen har nesten ikke turt å si et pip i offentligheten etter at de ble komi-seksualisert av Knarvik.»

Stanghelle står på det han skrev i Aftensposten-kommentaren, for forklarer det slik til Nettavisen:

- Knarvik tegner alle som er mot ham på sin spesielle, og brutale måte. Hvis du er en sart sjel skal du ikke kritisere Knarvik. Da risikerer du å bli tegnet på en veldig ufordelaktig og seksuelt krenkende måte.

- Når alle tegningen går i samme negative retning mot hans motstandere mener jeg det blir propaganda. Det blir det samme som en jøde karikeres med dollartegn i fargede, eller fargede tegnes som aper. Slikt er propaganda og rasisme.

- Trist og farlig for samfunnsdebatten

Aftenposten-redaktøren mener Knarvik-tegningene skader den offentlige debatten.

- Knarvik tegner ofte sine meningsmotstandere i seksuelt nedverdigende posisjoner. Det er hans form for å vise forakt, som igjen fører til at folk holder seg unna den offentlige debatten. Dette illustrerende for saklighetsnivået i en god del debatter. Noe jeg synes er både trist og farlig for samfunnsdebatten.

I sin kommentar omtaler Stanghelle også tegneren Knarvik som en del av den nye makten i det offentlige rom. Rolness gjengir noe av innholdet i kommentaren på en ironiserende måte:

«Knarvik er en mektig mann i Stanghelles øyne, ja faktisk "en maktens lydige utroper." Hæ? Ja, "den nye makten (...) som forakter fakta og hånler av oppfordring til saklighet" (...). Stanghelle forsøker å klistre Knarvik til postfaktasamfunnet og nettrollene. Det lykkes ikke helt. Men han har rett i to ting: Knarvik er en enspora politisk propagandist og døv for motforestillinger.» skriver Rolness videre.

- Knarvik er ikke en del av statsmakten, eller den offisielle makten, men han er en del av den makten som blir stadig viktigere. De som i kommentarfeltene og i sosiale medier viser sin brutalitet med sin omgang med skjellsord, og forakt for fakta. Knarvik viser det samme gjennom sine tegninger.