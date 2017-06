Økning i antall nordmenn som dør i utlandet

ANNONSE

I 2011 døde 981 norske borgere i utlandet. De fem siste årene har det vært en markant økning på årlige norske dødsfall i utlandet, viser tall Nettavisen har fått fra Utenriksdepartementet.

- I 2016 har utenrikstjenesten registrert 1351 norske borgere som har avgått ved døden i utlandet. Vi oppgir ikke tall spesifisert per land, sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode O. Andersen, til Nettavisen.

- Det er viktig å merke seg at tallet er basert på de antall dødsfall utenriksstasjonene blir gjort kjent med. Det vil alltid være en usikkerhetsfaktor ved dette tallet da utenriksstasjonene ikke alltid involveres når nordmenn dør i utlandet, sier han.

Angrepet av elefant

I 2016 var det flere norske dødsfall i utlandet som ble omtalt av norsk presse, deriblant en fallskjermulykke i Sveits, trafikkulykker i Thailand og Sverige, en fjellklartingsulykke i USA, en drukningsulykke i Thailand og en paragliderulykke i Mexico. I tillegg var det en nordmann som døde av skadene han pådro seg etter å ha blitt angrepet av en elefant i Malawi.

Andersen sier UD ikke fører oversikt over dødsårsak.

I 2015, 2014 og 2013 var det registrert henholdsvis 1085, 1139 og 1266 norske dødsfall i utlandet, ifølge VG.

Pårørende må betale hjemsendelse

Norske myndigheter dekker ingen utgifter i forbindelse med norske borgere som dør i utlandet. Dersom avdøde ikke har forsikring, er det pårørende som må betale utgifter i forbindelse med hjemsendelse av den avdøde. I de tilfellene der avdøde ikke har noen pårørende, «vil avdøde bli begravet på stedet på det respektive lands bekostning og i henhold til dets lover og praksis», ifølge UD.

Nettavisen har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Folkeregisteret, men ingen av dem har tall på hvor mange nordmenn som bor permanent i utlandet.

Ifølge Wikipedia, er det over 200.000 norske statsborgere som er permanent bosatt i utlandet.

USA, Tyskland, Spania, Italia, Sverige og Danmark er blant de landene hvor det bor flest nordmenn.

- Få norske turister som dør på ferie

Alt tyder på at majoriteten av nordmennene som avgikk ved døden i utlandet i 2016, var fastboende nordmenn og ikke norske turister. Europeiske Reiseforsikring har kun registrert et fåtall av nordmenn som døde på ferie i utlandet i fjor.

- Europeiske fikk innmeldt 32 dødsfall i 2016, mot 41 dødsfall i 2015 på privatforsikringsdekningen. Det blir innmeldt flest dødsfall fra Norge, men det har sammenheng med at det i reiseforsikringen er en ulykkesforsikring som kan komme til utbetaling hvis ulykken skjer i Norge, opplyser assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, Emma Elisabeth Vennesland, til Nettavisen.

Ifølge Vennesland ble det innmeldt seks dødsfall fra Spania, to fra Tyskland og én hver fra landene Østerrike, Polen, Ungarn, Mexico, Tyrkia, Thailand og Vietnam.

Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring

Økning av sykdomstilfeller

Vennesland understreker imidlertid at det er en markant økning av sykdomstilfeller blant nordmenn på ferie i utlandet, ettersom stadig flere nordmenn drar på utlandsferie - mye grunnet billige flyreiser og generelt god økonomi blant nordmenn.

- Eldre og syke reiser også hyppigere enn tidligere. Flere reiser til destinasjoner hvor sjansen for å bli syk er større, som for eksempel Øst-Europa, Thailand, Brasil, Vietnam og Kambodsja. Det har også vært mer enn en fordobling de siste årene når det gjelder bruk av ambulansefly ved transporter fra utlandet til Norge, sier Vennesland.

- Det skyldes at det er svært vanskelig å benytte båre på rutefly i Norge, samtidig som flere utenlandske flyselskaper sier nei til bruk av båre om bord i fly. Jo flere reiser som er bestilt, jo flere tilfeller av at sykdom inntreffer vil man få. Vårt inntrykk er også at flere med alvorlige kroniske sykdommer bestiller seg utenlandsreiser, sier hun.