Knivangrepet i Finland etterforskes som terrorisme

Knivangrepet i Åbo etterforskes som terrorisme, ifølge finsk politi. Gjerningsmannen beskrives som en 18 år gammel marokkaner.

Tidligere har politiet opplyst at hendelsen fredag ikke ble etterforsket som et terrorangrep, men at muligheten ikke kunne utelukkes.

Lørdag morgen meldte rikskringkasteren Yle at dette var endret og at etterforskerne nå mistenker at det dreier seg om terror. Dette ble kort tid senere bekreftet av politiet selv i en pressemelding.

To personer ble drept i angrepet, og åtte andre ble såret. Politiet opplyser at de drepte er finske, mens to svensker og én italiener er blant de skadde.

Den antatte gjerningsmannen, som ble skutt av politiet og pågrepet etter angrepet, beskrives nå som en 18 år gammel marokkaner. I tillegg er fem andre personer pågrepet, men det er foreløpig uklart om de har forbindelser til knivangrepet.

Hendelsen i Finland kommer kort tid etter to terroraksjoner i Spania der minst 14 personer har mistet livet og over 100 er skadd, hvorav flere er i kritisk tilstand.

Natt til lørdag har det også vært urolig i Sverige, med flere skyteepisoder der minst en person har omkommet og flere er såret.

Her hjemme i Norge melder Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at det er grunn til å forvente et terrorangrep i Norge i år.