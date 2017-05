«Knokene ble hvite og ansiktene ble stramme»

ANNONSE

USAs president Donald Trump er kjent for sine langvarige, faste håndtrykk når han håndhilser på andre statsledere og regjeringssjefer. Men da Trump skulle håndhilse på den ferske, franske presidenten, måtte han gi etter for Emmanuel Macrons stålgrep.

Håndtrykket varte i hele seks sekunder, og Trump forsøkte to ganger å løsne grepet, ifølge Washington Posts byråsjef i Det hvite hus, Philip Rucker, som var til stede under møtet.

«Knokene ble hvite, kjevene var sammenbitt og ansiktene ble stramme. Trump strakk hånden først fram, men førsøkte å slippe grepet, to ganger, men Macron holdt grepet fast helt til han valgte å slippe,» skriver Rucker.

De to statslederne møttes torsdag i residensen til den amerikanske ambassadøren til Brussel. Trump og Macron var i Brussel i forbindelse med NATO-toppmøtet. Trump har allerede besøkt Saud-Arabia, Israel og De palestinske selvstyreområdene. Dette er hans første utenlandsreise som president. Fredag er han på G7-toppmøte på Sicilia.

Brøt med kutymen

Trump brøt med kutyme og gikk til frontalangrep på de andre medlemslandene, da han holdt sin tale under NATO-toppmøtet torsdag. Den amerikanske presidenten hudflettet 23 av de 28 medlemslandene og anklagde dem for å bruke for lite penger på forsvarsbudsjettet, skriver The Guardian.

Trump hevdet amerikanske skattebetalere blir sittende igjen med regningen.

- Jeg har vært veldig, veldig tydelig overfor generalsekretær (Jens) Stoltenberg og alliansemedlemmer med tanke på at NATO-medlemmer må endelig bidra med deres rimelige andel og imøtekomme deres finansielle forpliktelser, sa Trump.

- Men 23 av de 28 medlemsnasjonene betaler fortsatt ikke det de skal betale for deres forsvar, sa han.

Målet for NATO er at hvert enkelt medlemsland bruker to prosent av brutto nasjonalprodukt til forsvar.

- Uvanlig stil

Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, møtte norsk presse på fredag, dagen etter NATO-toppmøtet. Stoltenberg sier Trump har en uvanlig stil og ordbruk.

- Det er ingen tvil om at ordbruken, stilen og den direkte talen fra Trump er uvant og annerledes enn det NATO-ledere flest er vant til, sier Stoltenberg til NTB.

Stoltenberg legger ikke skjul på at jobben hans er utfordrende.

- Min hovedutfordring er å få denne alliansen til å holde sammen og ta beslutninger, sier han.

- Konsekvenser for småstater

NATO-ekspert Svein Melby uttalte under USAs presidentvalgkamp i fjor at NATO-alliansen kunne bli betraktelig svekket dersom Trump ble valgt president, og at dette kan få konsekvenser for småstater som Norge.

- Hvis NATO begynner å skrante, vil det ha konsekvenser for småstater som Norge. En tilbaketrekning til det gamle selvhjelpssystemet hvor småstater må klare seg selv, vil være en tragedie for Norge, og det er selve oppskriften for krig og konflikt i Europa. Det er dette jeg ser som den største trusselen om Trump blir president, sa Melby den gang til Nettavisen.

- Utfordrende G7-toppmøte

Fredag deltar Trump i sitt aller første G7-toppmøte sammen med lederne for Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Japan, Canada og Italia. EU-president Donald Tusk hevder møtet vil bli det mest utfordrende G7-møtet på mange år.

- Det er ingen tvil om at dette vil bli det mest utfordrende G7-toppmøtet på flere år, sa Tusk, ifølge NTB.

Tusk mener deltakerne har svært ulike standpunkt når det gjelder sentrale spørsmål som klimaendringer og internasjonal handle.

- Det viktigste er at vi må stå sammen når det gjelder å forsvare den regelbaserte internasjonale ordenen. Hvis vår gruppe ikke er tilstrekkelig målbevisst og samlet, kan situasjonen i verden virkelig komme ut av kontroll, sa Tusk.