Knut Arild Hareide: Lær norsk eller mist kontantstøtten

Kristelig folkeparti (KrF) markerer seg før landsmøtet til helgen.



- Vi stiller krav om at hvis du har bodd kortere tid enn tre år i Norge og ikke har gjennomført introduksjonsprogram og mottar kontantstøtte, må du ta språkopplæring, sier KrF-leder Knut Arild Hareide på Facebook-siden til Hordaland KrF.

Overfor Dagbladet utdyper Hareide at KrF ønsker å lage verdens beste familiepolitikk og derfor vil gjøre kontantstøtteordningen mer fleksibel.

- KrF sier til mødrene: Bare behold kontantstøtten, men dere må lære språk. Og mens dere tar språkopplæring, får dere gratis kjernetid i barnehagen. Men hvis de ikke er villige til det, får de heller ingen kontantstøtte, sier Hareide til avisen.



Hareide innrømmer at det har vært skepsis mot den integreringshemmende kontantstøtten, spesielt hos potensielle kvinnelige KrF-velgere.

- Men forskjellen på oss og Ap, SV, Venstre og Frp er at vi ikke vil fjerne kontantstøtten, men stille krav for å få den. Jens Stoltenberg sa en gang at vi ikke kan belønne de som velger feil. For oss i KrF er det avgjørende at folk får mulighet til å velge selv.