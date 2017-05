Komiker beklager posering med avkuttet Trump-hode

ANNONSE

Griffin sier hun visste at hennes nye prosjekt med fotograf Tyler Shields ville skape bråk.

På videoen som ble lagt ut på nettet tirsdag, holder Griffin et blodig, avkuttet hode i hendene sine, og det ligner på Trump. En uttrykksløs Griffin løfter hodet. Hun har fått flere reaksjoner på Twitter som sier at hun burde fengsles for dette.

Tirsdag la hun ut en video der hun beklager stuntet og sier det var for opprørende og ikke morsomt. Griffin sier hun har bedt fotografen fjerne alt og ber samtidig fansen sin tilgi henne. Hun innrømmer å ha gjort en feil, at hun gikk for langt og at det var galt.

I en video til Shields på Twitter tidligere tirsdag sa Griffin at de to blir nødt til å flytte til Mexico for å unngå å bli satt i føderalt fengsel for sitt siste samarbeid. Da kalte Griffin bildene en «artsy fartsy» markering på Instagram og at hun ikke mente å skade noen.