Kommunereformen er vedtatt

Endelig kunne de 169 stortingsrepresentantene stemme over kommunereformen, etter rekordmange innlegg på talerstolen.

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.

354 kommuner

Elleve av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.

Under voteringen ble det klart at det bare var én stemmes overvekt, 85 mot 84 stemmer, for å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen. Med samme flertall ble det vedtatt å slå sammen Mandal, Marnardal og Lindesnes, og Sogndal, Balestrand og Leikanger fra 1. januar 2020.

Kommunalkomiteen gikk inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354 og fikk torsdag altså tilslutning fra Stortinget i plenum.

Alle måtte møte opp

Senterpartiet ville ikke ville godta såkalt utbytting i saken. Dermed ble det nødvendig for alle partiene å møte opp med full gruppe ved voteringen

Kommunalministeren gledet seg over en historisk dag, men voteringen i Stortinget ble spennende til siste slutt.

– I dag fatter Stortinget et historisk vedtak. Mange steder legger vi til rette for at innbyggerne får bedre tjenester som følge av at kommunene blir større og sterkere, innledet kommunalminister Jan Tore Sanner (H), mens en Ap-representant stilte i nordlandsbunad under avstemningen, i ren protest mot kommune- og regionreformen.

Joker fra Frp



Ingebjørg Godskesen fra regjeringspartiet Frp varslet at hun ikke nødvendigvis vil følge partipisken.

I debatten i stortingssalen gjorde hun det klart at hun akter å stemme mot regionreformen der hennes hjemfylke Aust-Agder foreslås sammenslått med Vest-Agder. Hun understreket at folkeavstemninger må respekteres. Innbyggerne i agderfylkenes «nei» til sammenslåing i avstemningen fra 2011, ble avgjørende for henne.

