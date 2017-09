Kona til opposisjonspolitiker etterforskes i Venezuela

Myndighetene i Venezuela etterforsker kona til opposisjonslederen Leopoldo Lopez etter at de skal ha funnet en mengde penger i bilen hennes.

Etterforskerne oppgir at de torsdag fant rundt 200 millioner bolivar i bilen til Lilian Tintori. Det tilsvarer noe over en halv million kroner ut fra landets offisielle valutakurs, eller under 100.000 kroner på det svarte markedet.

Tintori benyttet seg av Twitter fredag ​​for å avvise det hun sa var en forfølgelse av hennes familie, og påpekte at det ikke er en forbrytelse å være i besittelse av penger. I en video viste hun også fram et dokument der hun blir bedt om å møte for en lokal domstol tirsdag neste uke.

Det er ikke klart hvilke forbrytelser Tintori er anklaget for. Hun har sagt at kontantene var for å betale for nødstilfeller, inkludert sykehusinnleggelsen av hennes 100 år gamle bestemor.

Enkelte regjeringstilhengere har anklaget Lilian Tintori for å bruke midler til å finansiere «terrorisme» – et begrep de ofte bruker for å beskrive de voldelige demonstrasjonene i landet de siste fire månedene.

– De prøver å skape en skandale der det ikke finnes noen, sa Tintori i et videoopptak fra sitt hjem der hun hadde iført seg en T-skjorte med bilde av sin fengslede mann.

