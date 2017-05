Kongen vil holde brevene sine hemmelige

ANNONSE

Pressens offentlighetsutvalg og flere andre har foreslått at Slottet skal omfattes av offentlighetsloven slik at journalister og andre kan be om innsyn i dokumenter og kommunikasjon.

I et intervju med Aftenposten sier kong Harald at han er imot forslaget. Han viser blant annet til en episode hvor sju-åtte tiåringer var på besøk på slottet og fortalte sine livshistorier, noe kongen opplevde som «utrolig sterkt og helt uventet».

- Det er altså slikt som gjør at vi ikke må omfattes av offentlighetsloven, sier kongen i intervjuet, som er gjort i forbindelse med at kongeparet begge fyller 80 år i år.

- Det må være trygt å skrive brev til kongen uten at det blir referert til, sier han.

Nils Øy, medlem i Pressens offentlighetsutvalg, mener kongens rådgivere har fremstilt offentlighetsprinsippet misvisende.

- Opplysninger om privatliv skal unntas fra innsyn etter offentlighetsloven, og dersom det blir aktuelt å omfatte hoffet er det ingen tvil hos meg om at slike brev vil falle helt utenfor innsynsretten, sier Øy.