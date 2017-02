Kongos justisminister: – Joshua French blir satt fri

ANNONSE

President Joseph Kabila har gått med på å benåde Joshua French (34), melder NRK.

French, som har både norsk og britisk statsborgerskap, er dømt til døden for overlagt drap på kameraten Tjostolv Moland i 2014 - og til fengsel for livstid i Kongo.

Det er snart gått åtte år siden han og kameraten Moland ble pågrepet i Kongo og fikk sin dødsdom. De var tiltalt for drapet på sjåføren Abedi Kasongo, men kun Moland ble dømt for det. Begge ble dømt for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, væpnet ran og for å ha inngått et kriminelt forbund.

– Joshua French kommer til å bli satt fri, sier justisministeren i Den demokratiske republikken Kongo, Alexis Thambwe Mwamba, til kanalen.

UD: - Sjekker om det stemmer

Pressekontakt Guri Solberg hos Utenriksdepartementet (UD) sier til Nettavisen at de ikke vet om dette stemmer.

- Vi undersøker hvorvidt dette stemmer eller ikke nå, sier Solberg til Nettavisen.

- Det er derfor altfor tidlig å slå fast at benådingen vil finne sted, sier hun.

- Hensynet til mor

– French blir en fri mann, utdyper justisministeren.

- I løpet av 2017

Dette vi imidlertid ta noe tid, nå venter ulike prosedyrer - og ifølge Mwamba kan løslatelsen skje i løpet av alt fra en uke til om noen måneder.

Han garanterer at det vil skje i løpet av 2017.

Advokaten: - Må nyanseres

Joshua Frenchs advokat, Hans Marius Graasvold, er langt mer forsiktig.

– Dette er nok mer konkret enn det jeg tror det er grunnlag for å si. Jeg tror nok både jeg og UD vil nyansere dette litt, sier Graasvold til Nettavisen.

– Jeg hadde jublet hvis det hadde vært grunnlag for det, men det har vært et langt og konkret arbeide her. At det skal være en løsning rett rundt hjørnet har inntil nylig vært ukjent for meg, fortsetter han.

- Spretter ikke champagnen i dag!

– Jeg har den samme holdning til dette som til meldinger vi har fått tidligere om at nå løser det seg. Det har vist seg flere ganger at det har det ikke gjort så allikevel. Den runden har vi hatt så mange ganger at jeg er der at vi rett og slett får vente og se, sier Graasvold.

Graasvold har ikke snakket med Joshua French om saken.

– Vi spretter ikke sjampagnen nå i dag. NRK-saken er et spark ut i løse luften, sier advokaten.

Det er hensynet til moren som ligger bak vendingen saken har tatt. Det er ikke snakk om soningsoverføring til Norge. Her ser du Joshua French og moren, Kari Hilde French, klemmer hverandre under rettssaken mot Joshua French i Ndolofengsel i 2014.