Kopseng-offer snakker ut på TV

Line Kolstad Rødseth (31) ventet seks år med å anmelde voldtekten hun ble utsatt for i 2006.

Overgriperen var Julio Kopseng (39), som i fjor ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, for voldtekt av 19 kvinner.

I denne ukas episode av NRK-programmet Trygdekontoret er det nettopp voldtekt som er tema.

Til programleder Thomas Seltzer forteller Rødseth at hun trodde at overgrepet var noe hun bare måtte takle alene.

- Jeg trodde at jeg ville få et voldtektsstempel i panna og var redd for at alle rundt meg skulle behandle meg annerledes. Og så var jeg redd for at folk skulle tro at jeg sa det for å få oppmerksomhet.

Her er et klipp fra episoden, hvor Rødseth forteller noe av det som gjorde at hun anmeldte saken:





- Noe få snakker om

Det er nettopp frykten og skammen som er bakgrunnen for at Trygdekontoret tar opp voldtekt.

- Dette er noe som angår veldig mange, men som veldig få snakker om. Det er litt merkelig, for man snakker mer om voldtekt nå enn før, men likevel blir ikke skammen mindre, sier Seltzer til Nettavisen.

Han sier episoden er den sterkeste han har laget i år.

- Debatten er ikke over med dette, vi er ikke ferdig. Den må flere ta.

Overfalt på soverommet hans

I programmet forteller Line Kolstad Rødseth om dagen da hun ble voldtatt Kopseng.

Hun skulle overnatte hos en venninne, og venninnen ville at hun skulle møte en fyr hun var litt interessert i.

De dro til Kopsengs leilighet. Rødseth ønsket å reise hjem igjen ganske kjapt, men hadde ikke batteri på mobilen, og ba Kopseng om å få låne en lader.

Etter først å ha sagt til henne at laderen hans lå ulike steder i leiligheten, sa han til slutt at den lå på soverommet hans. Rødseth gikk inn for å finne den, og ble da overfalt av Kopseng som voldtok henne.

- Unnskylde det med at det var et uhell

Først da hun så en artikkel om en voldtektsdom, med et sladdet bilde av Kopseng, innså hun at hun ikke var hans eneste offer.

- Jeg så at det var han, selv om bildet var sladdet.

- Det var som å få et knyttneveslag i mellomgulvet. Jeg måtte bare ut av leiligheten min. Det far så mange tanker gjennom hodet mitt. Jeg hadde unnskyldt det med at det var et engangstilfelle og et uhell fra hans side, og at det helt sikkert ikke hadde skjedd igjen.

- Så det å da se at han har gjort det mot andre var hjerteskjærende og kjempe, kjempe vondt.

- Du har skyldfølelse, spør programleder Seltzer.

- Jeg tenker at jeg kunne ha gjort noe tidligere. Da kunne det kanskje vært unngått at folk opplevde det jeg har.

De andre gjestene i programmet er forfatter Susanne Brøgger, advokat Gunhild Lærum, som har forsvart flere overgrepsmenn, og lege og spaltist Elisabeth Swensen.

Trygdekontoret vises på NRK 1 klokken 21.35 onsdag kveld, og legges også ut på nrk.no.