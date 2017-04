Kort tid etter at Carielle varslet om dette, eksploderte det utenfor boligen hennes

ANNONSE

(iFinnmark): Rundt midnatt til søndag sto Carielle Wilhelmsen fram i iFinnmark og advarte foreldre på Kronstad i Alta om at barna driver med farlig lek i elvemunningen til Tverrelva. De hadde hoppet fra det ene isflaket til det andre.

To timer senere ble det hørt en eksplosjon på utsiden av bygget de bor i Storengveien.

– Det smalt høvelig bra. Jeg trodde først de hadde knyst vinduet på ytterdøra vår. Da vi sjekket postkassen, var den borte vekk.

Sprengte postkassen i fillebiter

Naboen hennes hadde kikket ut av vinduet etter at smellet ble hørt. Da løp to personer rundt hushjørnet og forduftet.

Naboen hadde først hørt smellet, så kom det hyl og gnist. Senere finner de postkassen sprengt i fillebiter. Ved siden av den lå det en brukt rakett.

Wilhelmsen sier at det var en rakett med «rørbombe-form».

– Det var en stor rakett. Postkassen ble funnet så langt av gårde at det er et under at ikke bilen ble truffet, sier hun.

FILLEBITER: Flatere enn dette kan en postkasse ikke bli. Her ser man også raketten som blåste postkassen til himmels. Foto: Privat





Politiet etterforsker saken

Naboen varslet politiet, som har vært på stedet og gjort undersøkelser. Politiet skal ha sagt til beboerne i Storengveien at det finnes et overvåkningskamera i området, og den kan bidra til å avdekke hvem som har gjort guttestrekene.

Politiets operasjonsleder i Finnmark politidistrikt opplyser søndag morgen at det ikke er vitner i saken så langt. Politiet kan dermed ikke bekrefte sammenheng mellom påfunnet med postkassen og farlig lek på isen.

Politiet etterforsker saken videre, og håper eventuelle vitner melder seg.

Hevnaksjon?

Carielle Wilhelmsen tror hennes postkasse ble sprengt fordi hun sto fram i avisen og fortalte om den farlige leken. Hun regner med at det var en av de fem barna som lekte på isen i 23-tiden lørdag, som fyrte av raketten rundt klokken 01:30.

– Dette er et anleggsbygg man ikke tror folk bor i. De har kanskje søket opp adressen og funnet ut hvor jeg bor, sier hun.

Den ødelagte postkassen bryr hun seg ikke om, og gir ikke uttrykk for å være redd for represalier nå som hun står fram med denne historien.

– Jeg at de gjorde dette for å få mer oppmerksomhet her nede, sier hun.

Lekte på isen om natta

Da politiet forlot stedet, dukket ungene opp igjen. De lekte utpå isflakene da iFinnmark fikk en prat med Carielle Wilhelmsen i tretiden natt til søndag.

– Nå er det fem stykker på isen. De hopper fra isflak til isflak. En står på det ene store isflaket og det står også en midt på: De kakker i isen med en spett eller noe.

Torsdag var det mellom 15 og 20 barn som lekte samme lek på isflakene, noen av dem havnet uti vannet flere ganger, ifølge henne.

– En av dem hadde en lang stokk som de brukte til å skyve seg rundt med, sa hun torsdag.

Utsatt bydel

Fenomenet med at beboerne i bydelen Kronstad i Alta finner postkassene sine sprengt i fillebiter er ikke noe nytt. iFinnmark flere ganger omtalt at både postkasser og søppelbøtter har fått gjennomgå.

Det var i fjor vinter så ille at både politikere og politiet var ute på banen og advart mot det som hadde blitt en ukultur.

