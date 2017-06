Kraftig jordskjelv i Tyrkia

Et kraftig jordskjelv har rystet det vestlige Tyrkia, opplyser tyrkiske myndigheter. Skjelvet hadde en styrke på 6,2, og rystelsene kunne også merkes i Hellas.

Skjelvet rammet vestkysten av Tyrkia mandag ettermiddag. Det er foreløpig ikke kommet meldinger om personskader eller materielle ødeleggelser.

powerful #earthquake shakes Near The Coast of Western Turkey 2 min ago. More info at: https://t.co/QI9JlrraI0 pic.twitter.com/yfkbqH9XE1