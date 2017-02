Kraftig omgangssyke stenger hotell i Ringerike

ANNONSE

Hotellet måtte etter råd fra kommuneoverlegen, sette i gang omfattende tiltak etter sykdomsutbruddet, skriver Ringerikes Blad.

– Fredag og lørdag vurderte vi situasjonen som et begrenset utbrudd med 25 sykdomstilfeller, men i løpet av gårsdagen og i dag er vi blitt kjent med at utbruddet har et større omfang, sa kommuneoverlege Karin Møller onsdag kveld.

Bortimot 230 personer har blitt syke, men kommuneoverlegen understreker at hotellet ikke kan lastes for utbruddet.

– Dette har ikke noe med hygiene eller maten ved hotellet å gjøre. Her har smitten rett og slett kommet inn på hotellet med en syk gjest, sier hun, som berømmer Klækken hotell for måten de har taklet situasjonen på.

– Det er ingen som har pålagt dem å stenge i fire dager. Det har de selv valgt. De gjør en kjempeinnsats for å løse dette, og har gjort alt de kan gjøre, sier Møller.

Norovirus gir mage-tarminfeksjon med oppkast og diaré, og er svært smittsomt. Nærdråpe- og kontaktsmitte er trolig den vanligste smittemåten ved utbrudd.

Norovirus er kjent også som «winter-vomiting disease", eller omgangssyke.

