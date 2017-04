ANNONSE

Men først etter at han har innkalt landsstyret for å sikre seg støtte, skriver Dagens Næringsliv i lørdagens papirutgave.

Hareide forteller til DN hvilken plan han har dersom det borgerlige flertallet ryker, noe alle målinger siden november tyder på.

Like ved sperregrensen



På dagens måling Sentio har gjort for DN får KrF 4,5 prosent, og er et av tre partier som ligger like ved sperregrensen. Hareide mener årsaken til at han ikke har klart å løfte partiet, delvis skyldes Frp-samarbeidet.

– Mange nikker veldig til hva vi har gjort de fire siste årene med å sikre en bedre sosial profil og bære frem viktige grunnverdier. Men den politiske avstanden mellom KrF og Frp gir en viss slitasje for vår del. Så handler det om at jeg ikke har maktet godt nok å tydeliggjøre en helhetlig politikk og at noen fortsatt opplever KrF som et litt mer eksklusivt parti, sier Hareide til DN.

Dette støttes av partimåling som er utført av Ipsos aprilmåling for Dagbladet.

Arbeiderpartiet går her fram 2,6 prosentpoeng fra mars, og får nå 33, 5 prosent av stemmene. Både Venstre, KrF og SV er over sperregrensa i april, med henholdsvis 4, 3 prosent, 4, 9 prosent og 4, 5 prosent.

- Større åpning enn for fire år siden



I Klassekampen fredag sier 14 av 19 fylkesledere i KrF at de vil ha forhandlinger med Senterpartiet og Ap hvis det blir rødgrønt flertall.

– Kommer vi i den situasjonen må partiets øverste organ mellom landsmøtene inn. For det ligger ikke nødvendigvis et handlingsalternativ for partiledelsen og stortingsgruppen med det vedtaket som ligger der i dag fordi vi peker på en Sentrum-Høyre-regjering. Men vårt alternativ har ingen mulighet til å lykkes hvis det er et rødgrønt flertall, sier Hareide til DN.

Han understreker at partiets vedtak er at hvis en regjering bestående av sentrum/Høyre ikke er mulig, går partiet «mest sannsynlig i opposisjon.» Men:

– Vi har et vedtak som ikke lukker alle dører. Vi har en større åpning nå enn for fire år siden, sier Hareide, sier han.