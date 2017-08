KrF-Hareide skjerper kravene til mulige samarbeidspartnere

KrF-leder Knut Arild Hareide fremmer en lang liste over krav som kan bli avgjørende for hvem partiet vil samarbeide med etter høstens stortingsvalg.

I notatet «Fem utfordringer til det politiske Norge» lanserer Kristelig Folkeparti i alt fem verdiutfordringer, med to tilhørende underkrav, skriver Vårt Land.

Blant disse er nei til liberalisering av bioteknologiloven, tidlig ultralyd og tvillingabort og nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

I tillegg krever partiet fortsatt kontantstøtte, økt barnetrygd, bistand på minst 1 prosent og lovfesting av en lærernorm som gir 15 elever per lærer på barnetrinnet, og 20 på høyere trinn.

Partiet vil samtidig løfte den kristne kulturarven, og krever støtte for K'en i KRLE-faget, og nei til kutt i støtten til trossamfunn. De to siste omfatter taktskifte i distriktspolitikken og sterkere satsing på frivilligheten og ideell sektor.

Hareide vil ikke betegne kravene som et ultimatum, men heller et veikart i potensielle regjeringsforhandlinger. For partiet er sakene viktigere enn regjeringskonstellasjon, selv om Hareide ønsker en sentrum/høyre-regjering.

- Vi står fast ved samarbeidsvedtaket. Politikk handler om politiske saker, og dette viser hvor KrFs hjerte ligger. Dersom vi ikke lykkes med en sentrum/høyre-regjering, må vi gjøre det vi kan for å vinne fram med egne politiske saker. For om jeg ikke lykkes med regjeringsprosjektet, vil jeg ikke abdisere politisk av den grunn, sier Hareide til avisen.