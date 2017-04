KrF-politikere skeptisk til turbo-kontantstøtte på 15.000 kroner per måned

ANNONSE

Familiepolitikk står på agendaen under KrFs landsmøte i Trondheim fredag. Landsmøtet skal diskutere både kontantstøtten, skattlegging av barnetrygd og tiltak for å hjelpe småbarnsforeldre ut av tidsklemma.

Under sin åpningstale torsdag forsvarte partileder Knut Arild Hareide kontantstøtten varmt:

- Kontantstøtten har gitt valgfrihet til småbarnsforeldre, og familiers valgfrihet skal fortsatt være en bærebjelke for vår politikk, fastslo Hareide.

KrFs programkomité går inn å styrke og fornye kontantstøtten, ved blant annet å øke den fra 11 til 14 måneder. Komiteen foreslår også en rett til å kombinere kontantstøtte med deltidsplass i barnehage, samt å tilby språkurs med barnepass til innvandrerforeldre som mottar kontantstøtte.

15.000 i måneden

Det mest kontroversielle forslaget er imidlertid en såkalt «turbo-kontantstøtte», der foreldre kan få utbetalt dobbelt så mye i måneden – 15.000 kroner – dersom de tar ut hele støtten i løpet av seks måneder.

- Vi ønsker å finne ut av om foreldre har mer behov for en kort periode med kontantstøtte fremfor en lengre periode. Vi ønsker også å se om kjønnsbalansen kan bli jevnere og flere fedre vil ta ut kontantstøtte dersom summen ble større, sier leder for programkomiteen, Dagrun Eriksen, til NTB.

Turbo-støtten møter imidlertid motstand fra flere fylkeslag, samt KrFU.

Hordaland KrF minner i sitt endringsforslag om at kontantstøtten er under press og skriver at de frykter forslaget kan gi enda flere en grunn til å skrote hele ordningen.

- Ikke pengesak

– Kontantstøtten er en sak som folk enten elsker eller hater, og da må vi tilpasse oss. Skal vi klare å få gjennomslag for ideen må vi ikke overspille ordningen, men spisse den rett, utdyper fylkesleder Pål Kårbø overfor NTB.

- Kontantstøtten er også en verdisak, ikke en pengesak. Jeg skjønner intensjonen bak forslaget, men det å velge kontantstøtte, må uansett være et bevisst verdivalg i familien, og noe som aldri kan kompenserer fullt ut, sier Kårbø.

KrFU og sentralstyret skriver i sine innvendinger at de mener 15.000 kroner i måneden er for mye, selv om det dreier seg om det samme beløpet, bare komprimert. «Fellesskapet skal bidra, men de som velger å være hjemme med barn utover foreldrepermisjonsperioden, bør også ta et betydelig ansvar for inntektsreduksjonen det medfører», skriver begge i sine uttalelser.

Sogn og Fjordane KrF frykter forslaget vil gi et sterkt økonomisk insentiv for familier til å være hjemme i seks måneder, framfor «å åpne for mangfold og fleksibilitet slik kontantstøtten har som formål å gjøre», mens Nordland KrF mener forslaget kan bli brukt mot KrF og oppfattes som om partiet deler ut kontantstøtte litt for enkelt.

«Kontantstøttens mor»

KrF-veteran og «kontantstøttens mor», tidligere familieminister Solveig Sollie, er til stede under årets landsmøte som en av flere æresgjester. Sollie var den første som tok til orde for kontantstøtten på slutten av 1980-tallet.

Sollie er fremdeles en varm tilhenger av ordningen, men sier den trenger å fornyes.

- Jeg har allerede for lenge siden gitt signaler til stortingsgruppen om at de må gjøre noe med kontantstøtten, for ellers er jeg redd for at den ikke har livets rett, sier Sollie og peker på kritikken som har kommet om at ordningen hindrer integrering, likestilling og innvandrerkvinner å komme ut i arbeid.

Hun er svært positiv til forslagene om å kombinere kontantstøtten med tilbud om språkopplæring og barnepass til innvandrerforeldre med svake norskkunnskaper.

Forslaget om turbo-kontantstøtte ønsker hun imidlertid ikke å ta stilling til.