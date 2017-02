KrF slakter Aps lærer-forslag

ANNONSE

Arbeiderpartiet skriver i sitt programutkast «Alle skal med» at de vil «innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene».

Det synes ikke KrF noe om:

- Det er et bemerkelsesverdig dårlig forslag å innføre en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene. En slik utforming vil garantert føre til at ressurser fra 5.-10. trinn overføres til småbarnstrinnet for å oppfylle normen, sier utdanningspolitisk talsmann i KrF, Anders Tyvand i en pressemelding.

- Det er viktig å styrke barnetrinnet, men det må gjøres uten å svekke mellom- og ungdomstrinnet, legger han til.

Utdanningspolitisk talsmann i KrF, Anders Tyvand.

Tyvand påpeker at det i de fleste kommuner vil være store og små skoler, med ulikt antall elever per lærer.

- Derfor må en norm regnes ut på skolenivå. Lærere er skolens viktigste ressurs. Dette bør elever få bedre tilgang til, uansett hvor i landet de bor og uansett hvilken skole i en kommune de tilhører, sier Tyvand.

Læretetthet på skolenivå

KrF har fremmet et forslag om en norm for lærertetthet på skolenivå, og sikter mot maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. klasse og maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. klasse.

- Dette vil gi lærere mer tid til å se og hjelpe hver enkelt elev, ikke minst blant de yngste elevene. Solid forskning viser at dette vil styrke skolen, og ikke minst være viktig for elever som sliter med læringen, sier Tyvand.

Han synes Ap burde følge KrFs modell, slik Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnskolen har.