Senterpartiet mener Helgesen har trenert ulvesaken og undergravd Stortingets vilje og derfor ikke lenger kan være statsråd. Men KrF vil ikke stemme for, opplyser partileder Knut Arild Hareide.

– KrF har reist kritikk, men aldri tenkt at det er grunn til mistillit til Helgesen.

– Dette er nok mer politisk spill en realitet fra Sps side, sier han til NTB.

Helgesen har også fått kraftig kritikk fra sitt eget parti Høyre, spesielt fra Hedmark-representanten Gunnar Gundersen. Likevel vil heller ikke han stemme for mistillitsforslaget.

– Det er et langt steg å ta, sier han til NTB.

Han er strålende fornøyd med at energi- og miljøkomiteen på Stortinget har kommet til enighet om en innstilling der de avviser Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven. I stedet blir regjeringen bedt om å endre rovviltforskriften. Tanken er at dette skal gi hjemmel for å felle ulv av flere grunner enn i dag, blant annet av hensyn til folks frykt.

Arbeiderpartiet vurderer å støtte Senterpartiets mistillitsforslag, men det avhenger av hvordan Helgesen svarer i stortingsdebatten til uken, opplyste miljøpolitisk talsmann Terje Aasland torsdag.

– Energi- og miljøkomiteen har vedtatt en innstilling som tydelig parkerer regjeringens forslag. Helgesen er nærmest satt under administrasjon. Det som er viktig nå, er at vi får trygghet i at regjeringen kommer til å følge dette opp til punkt og prikke, sier Aasland.

– Om det er tvil om det, får vi ta det derfra og vurdere forholdet, tilføyer han.

