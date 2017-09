Kripos-rapport: Tiltalte søkte på skolemassakre i dagene før dobbeltdrapet

Den 16 år gamle gutten som er tiltalt for dobbeltdrapet i Kristiansand, søkte en rekke ganger på skolemassakre på internett, ifølge en Kripos-rapport.

I juni ble han dømt til 11 års forvaring i Kristiansand tingrett for å ha drept Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ved Wilds Minne skole. Når ankesaken kommer opp for Agder lagmannsrett tirsdag, står forvaringsspørsmålet sentralt.

I en tilleggsrapport fra Kripos datert 2. juli, går det fram at man har sett nærmere på datasøkene til tiltalte. De viser at han viste interesse for skolemassakre i dagene før drapene, melder TV 2.

Ifølge rapporten gjorde han 81 søk på skolemassakre de siste seks dagene før drapene. Det kommer også fram at 16-åringen skal ha gjort 146 søk på drap/terror i de to månedene før han ble pågrepet. Rapporten tar også for seg at den tiltalte tok jegerprøven i fjor vår.

Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen ved Agder statsadvokatembetet, sier at rapporten blir et tema i retten. Tiltaltes forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, ønsker ikke å kommentere rapporten.

Lagmannsretten skal bare behandle straffenivået og ikke skyldspørsmålet, siden tiltalte har erkjent at han utførte drapene.

