Statsminister Erna Solberg gratulerer Kristin Clemet som markerte sin 60-årsdag på Café Christiania i Oslo onsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør for sin innsats for en kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt, og for å ha gjort tankesmier til en viktig del av denne.