Et flertall i Rogaland Ap stemte under fylkesårsmøtet i helgen ja til å utrede muligheten for statlig salg av cannabis.

– I første omgang vil vi ha fakta på bordet, så får vi vurdere om det er snakk om å legalisere til medisinsk bruk eller å gå for Amsterdam-modellen, sa Kristoffer Joner til Stavanger Aftenblad, da han deltok på fylkesårsmøtet i Haugesund i helgen.

Landsstyret i Arbeiderpartiet skal nå ta stilling til saken. I forslaget til partiprogram heter det foreløpig at: "Narkotika skal fortsatt være forbudt. Rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff".