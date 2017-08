Kronprins Frederik ble stoppet av en dørvakt på en bar i Australia i helgen. Den danske tronarvingen manglet nemlig legitimasjon.

49-åringen, som i mange år bar tilnavnet partyprinsen, slapp dermed ikke inn på Jade Buddha Bar, skriver avisen Courier Mail tirsdag. Etter et kvarters tid kom kronprinsen og hans følge tilbake med sju australske politifolk fra livvakttjenesten, som klarte å overbevise innehaveren om at australsk lov kunne settes til side for en dansk prins.

Frederik er i Australia i forbindelse med en regattauke i delstaten Queensland, der Brisbane er hovedstad.

Strenge regler som skal beskytte mindreårige, betyr at mange australske delstater krever legitimasjon av alle som vil inn på utesteder om kvelden.

Den danske kronprinsen traff for øvrig sin australske kone Mary under OL i Sydney i 2000 – på en bar. Det er ikke en hemmelighet at han er glad i piker, vin og sang. I 2011 var han på den danske nattklubben Simons. Full og god ble han smugfilmet i det han svingte seg med en ukjent blondine.

