Kulturministeren fornøyd med nytt muslimsk nettverk

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er glad for at de fem moskeene som brøt med Islamsk Råd Norge (IRN) har etablert en ny organisasjon.

– Jeg er glad for at det etableres initiativer som bidrar til at arbeidet med tros- og livssynsdialog ikke stopper opp, sier Helleland til Klassekampen.

Hun håper Stortinget, når saken om å holde tilbake støtten til IRN skal behandles, er enig med departementet i at pengene skal brukes til dialogtiltak.

– Dersom Stortinget støtter dette, vil disse midlene bli lyst ut raskt, slik at andre potensielle mottakere som driver dialogarbeid kan få støtte, sier statsråden.

Den nye nettverket har fått navnet Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN). Det ble stiftet torsdag sist uke og består av medlemmene fra moskeene Det Islamske Forbundet (Rabita), Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Albansk Islamsk Kultursenter, Islamic Cultural Centre (ICC) og Centre Rahma.

Mest sett siste uken