Kun én av hundre innen tannpleie er menn

Kjønnsskillet er fortsatt stort innen spesielt helsefaglige utdanning. Innen tannpleie er det bare én mann blant hver hundre.

Forsker Mari Teigen sier til Aftenposten at hun er overrasket over at andelen menn er såpass lav i både tannpleier-, tannhelsesekretær- og helsesekretæryrkene.

– Det er jo ekstreme tall. Fra gammelt av har det i slike yrker ofte vært en relasjon mellom en mannlig tannlege og en kvinnelig «underordnet». På toppen har det endret seg, men det samme har tydeligvis ikke skjedd med sekretærstillingene, sier Teigen som leder Core, kjernemiljøet for likestillingsforskning.

Hun mener en kombinasjon av status og lønn må være forklaringen, og viser til at kvinner oftere aksepterer dårligere kår når det gjelder lønn og arbeidstid.

Avisen har samlet en oversikt over andelen menn i flere yrker. Nederst, etter tannpleie, ligger frisør og hudpleier hvor 5 av 100 er menn. Det er etterfulgt av renholder med 11, bibliotekar med 15 og psykolog og grunnskolelærer med 25.

Øverst på yrkeslisten ligger dykker hvor 100 prosent er menn. Like bak kommer snekker med 98, vinduspusser med 96, taxisjåfør med 92 og IT-sjef med 89.

Midt på listen ligger yrkene lege og butikksjef med en kjønnsfordeling på 50 prosent.

