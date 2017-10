Kutt til frivillige opprører budsjettpartnerne

Støtten til frivillige organisasjoner kuttes med mer enn 100 millioner kroner i statsbudsjettet. I tillegg rammes folkehøgskolene. KrF og Venstre reagerer.

– Det er veldig overraskende og opprørende at regjeringen systematisk går løs på støtten til en lang rekke organisasjoner. For oss handler dette om synet på samfunnet og viktigheten av en sterk frivillig sektor, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Å få omgjort disse støttekuttene blir en prioritet for KrF i budsjettforhandlingene som starter i neste måned.

– Vi vil kjempe for å få disse støttene reversert. Ressurser brukt på frivillighet gir enormt mye tilbake til samfunnet, sier Ropstad.

Han varsler at KrF vil ta opp spørsmålet med statsminister Erna Solberg (H) når hun onsdag møter i den muntlige spørretimen på Stortinget.

100 millioner

I forrige uke skrev NTB om landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) som fjerner støtten til 32 organisasjoner over Landbruksdepartementets budsjett og sparer rundt 30 millioner kroner.

Nå har KrF utarbeidet en oversikt over andre støttekutt som partiet mener er dramatiske. Innenfor Helse- og omsorgsdepartementets budsjett alene har KrF funnet 40 millioner kroner i støttekutt som partiet vil gjøre om på. Innenfor justisfeltet kuttes rundt 30 millioner kroner.

– Dette gjelder blant annet statsministerens eget hjertebarn Retretten samt Wayback og en rekke viktige rettshjelpstilbud, sier Ropstad. Han liker heller ikke at tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred» fjernes, noe SV også reagerer på. Nei til Atomvåpen er blant organisasjonene som rammes.

– Det sier jo litt at støtten kuttes til en organisasjon som er tett assosiert med årets fredsprisvinner ICAN, som for øvrig fikk sin støtte kuttet av regjeringen i 2015, sier han.

Lang liste

Etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram på torsdag har KrF varslet kamp mot en lang rekke av regjeringens prioriteringer. Ropstad sier nei til dagpengekutt og fjerning av skatteklasse 2, han vil forbedre pleiepengeordningen og innføre en lærernorm på maks 15 elever per lærer samt gjøre barnehagen billigere for flere.

Men Ropstad avviser at prioriteringslista nå begynner å bli vel lang foran budsjettforhandlingene som ventes å starte i begynnelsen av november.

– Vi vil finne rom for våre prioriteringer uten å øke oljepengebruken utover det regjeringen allerede har lagt opp til. Det vil vi vise i vårt alternative budsjett, sier han til NTB.

Oppgitt Grande

I tillegg til kuttene til frivillige organisasjoner vil KrF ha omgjort besparelser på rundt 50 millioner kroner innen utdanningsbudsjettet. Dette gjelder blant annet bevilgningene til ulike studieforbund og kuttet til folkehøgskolene.

Venstre-leder Trine Skei Grande slutter helhjertet opp om KrF i kampen mot de ulike støttekuttene.

– Jeg blir litt oppgitt, for å være ærlig. Mange av disse kuttene har regjeringen foreslått flere ganger før, og vi har hver gang måttet rette dem opp, sier hun.

Enkelte av regjeringens foreslåtte kutt smerter kanskje litt ekstra for Venstre-lederen personlig, for eksempel støtten til Bygdeungdomslaget og 4H, der hun selv hadde framskutte verv på 1990-tallet. Men også folkehøgskolene ligger Grandes hjerte nær.

– Dette gjelder også kuttene til folkehøgskolene, som jeg mener spiller en særlig viktig rolle i skolesystemet vårt nå, med mange unge mennesker i «generasjon prestasjon», som ikke helt vet hva de vil utdanne seg til, sier hun.

