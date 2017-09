Kvinne anklaget for å ha skåret av mannens penis

Skal angivelig ha ment at mannen brukte for mye tid på golfbanen.

Ifølge avisen Jeju Weekly er en kvinne i 50-årene fra byen Yeosu i Sør-Korea arrestert for å ha skåret av ektemannens penis fordi hun syntes han brukte for mye tid på golfbanen, skriver svenske Expressen.

Korea Times skriver at kvinnen skal ha begått ugjerningen mens mannen sov, for så å skylle penisen ned i toalettet.

Mannen skal så ha blitt funnet liggende på gulvet av parets naboer, ifølge britiske Express.

Ifølge Korea Times etterforskes saken nå av politiet, og sørkoreanske medier skriver at kvinnen har forklart handlingen med at mannen var voldelig mot henne. Hun skal også ha forklart at hun var opprørt for at mannen ikke ga henne nok oppmerksomhet, og heller brukte tiden sin på golf. Det er uvisst om dette er bekreftet av politiet.

Mannens tilstand skal nå være stabil, ifølge Metro.

