Kvinne døde etter fall fra skiheis i USA

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men ifølge Denver Post falt ikke selve stolheisen ned. De to jentene på 9 og 12 år ble fløyet til sykehus. Tilstanden skal være stabil for en av dem.

Skianlegget ligger omtrent to timers kjøring vest for Denver. Dødsfallet kommer på en av årets travleste uker for skianleggene i Colorado. Det er det første stolheis-dødsfallet i delstaten på 14 år.