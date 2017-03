Kvinne falt i septikkum - funnet etter over 15 timer

ANNONSE

En kvinne i 70-årene falt torsdag ettermiddag to meter ned i en septikkum på Nordmela i Andøy.

Etter å ha tilbrakt hele natta i kummen ble hun fredag funnet av en nabo som hadde fulgt fotsporene hennes i snøen, skriver Vesterålen Online (bak betalingsmur).

Etter over 15 timer i kummen var kvinnen både våt, kald og forkommen da brannvesenet fredag formmiddag heiste henne opp.

- Omstendighetene rundt selve fallet er litt uklare, men det vi vet er at kvinnen har hatt problemet med kloakken og at hun skulle hente et kummespett da ulykken skjedde, sier lensmann i Andøy, Lill Pettersen, til NRK.

Bakgrunnen for at en nabo til slutt fant kvinnen var at hun hadde en avtale fredag. Da hun ikke møtte til denne ble det tatt kontakt med en nabo som har nøkkel til huset hennes.

Inne i huset fant naboen blant annet en kake som var satt til steking, og forsto dermed at noe var galt.

Da vedkommende fant tøflene til kvinnen ved kjellerinngangen, forsto hun at kvinnen hadde gått ut.

Etter å ha fulgt spor i snøen et lite stykke hørte hun rop, og fant så kvinnen nede i septikkummen.

