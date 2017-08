Kvinne funnet død i bil - etterforskes som drap

En kvinne er funnet død i en bil ved Feiring i Eidsvoll. Politiet har pågrepet én mann i den samme bilen og saken etterforskes som drap.

Politiet har kontroll på stedet, som er på riksvei 33 ved Feiring i Eidsvoll i Akershus, opplyste Romerike politidistrikt på Twitter tirsdag morgen.

Ifølge Totens Blad skal det ha foregått skyting på stedet.

Fylkesveg 33 er stengt for øyeblikket, og etter det Totens Blad erfarer, skal en person være skutt. Det er vitner som forteller til Totens Blad at en person er skutt.

Jourhavende jurist i Mathias Emil Hager i Øst politidistrikt opplyser til VG at den pågrepne er en mann, mens den avdøde er en kvinne.

Saken blir etterforsket som drap, opplyser Hager til Romerikes Blad.

– Mannen ble pågrepet på stedet. Bilen hadde kjørt av veien, sier Hager.

– Jeg har ikke flere opplysninger jeg kan gå ut om saken nå i morgentimene, sier operasjonsleder Jens Peter Braaten til NTB.

Han opplyser at det vil bli gitt ytterligere informasjon om saken senere tirsdag.

Oppland Arbeiderblad melder at Fylkesveg 33 er stengt cirka en kilometer nord for funnstedet, som ligger ved Feiring, et par hundre meter over på Akershus-sida av fylkesgrensa. Trafikken henvises via Riksveg 4 over Hadeland.

