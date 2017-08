Kvinne funnet drept

Antatt gjerningsmann pågrepet

En kvinne er funnet drept i Feiring i Akershus mandag, skriver Øst politidisitrikt i en pressmelding.

Avisen har foreløpig ikke fått opplysningene bekreftet av politiet på Romerike.

Det var store politistyrker som rykket ut til bygda i Eidsvoll kommune mandag morgen.

Politiet ville først ikke si noe annet enn at det hadde skjedd en «hendelse». Men like før klokka ti opplyste operasjonleder Per Stenslet at det er snakk om en alvorlig hendelse som fortsatt var uavklart.

- Politi med automatgevær

Det ble varslet mer informasjon klokka 10, men klokken 11.15 har politiet fortsatt ikke sagt noe om saken.

Etter at politiet på stedet hadde forholdt seg rolig i en lang periode begynte de klokka 11.20 å lete aktivt etter noe utenfor det avsperrede området.

Journalistene på stedet beskriver det som at politiet plutselig begynte å løpe, for så å utvide sperringene ned mot en bekk i området.

En innbygger beskrev dramatiske scener for lokalavisa Romerikes Blad.

- Jeg har sett fem-seks politibiler og politibetjenter med automatgevær. Politihelikopteret henger i lufta og ser ut til å lete etter noen. Jeg blir nesten satt ut av dette, sa mannen til avisa.

Vitner har forklart at politihelikopteret skal ha siklet over Feiring siden klokken 06.30 mandag morgen.

Krimteknikere på plass

Øst politidistrikt fikk ifølge avisa bistand fra Innlandet politidistrikt.

Et stort område ble sperret av, og bevæpnet politi hadde stasjonert seg ute på et jorde.

Like over klokken ni ble det observert krimteknikere som kom til stedet.

Store, bevæpnede politistyrker rykket ut til Feiring i Eidsvoll mandag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

