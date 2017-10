Kvinne på moped påkjørt tre ganger av beruset sjåfør

En kvinnelig mopedfører ble påkjørt tre ganger av en bil i Haugesund. Føreren av bilen var svært full, og politiet vet ikke om han gjorde det med vilje.

Kvinnen satt på en moped da hun først ble påkjørt, rundt klokka 12.45 torsdag, ifølge TV Haugaland.

– Bilføreren kjørte inn i mopeden bakfra. Så rygget han over mopedføreren for deretter å kjøre fram igjen over henne, forteller operasjonsleder André Skram Hansen i Sørvest politidistrikt.

Kvinnen ble kjørt til legevakten etter hendelsen. Hun klagde over smerter.

Føreren av bilen, en 39 år gammel mann fra Øst-Europa, ble raskt pågrepet. Rundt klokka 18.30 var han ennå ikke blitt avhørt.

– Han er fortsatt såpass beruset at vi avventer med å avhøre ham, sier operasjonsleder Inger Frøyland-Jensen til TV 2 torsdag kveld.

Føreren blir avhørt fredag. Politiet vet ikke hvorfor mannen kjørte over kvinnen.

– Per nå vet vi ikke det. Vi har ikke informasjon om at han har gjort det med vilje, sier Frøyland-Jensen.

