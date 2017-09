Kvinnegruppa Ottar anmelder sugardating-nettside

Kvinnegruppa Ottar anmelder selskapet bak den omstridte datingtjenesten «Rich Meet Beautiful» for hallikvirksomhet.

– Denne nettsiden er fordekt formidling av prostitusjon, der alle relasjoner mellom «sjenerøse, velstående menn» og «søte, nydelige, fleksible jenter» beskrives som en økonomisk transaksjon, heter det i anmeldelsen fra Ottar.

Selskapet Digisec Media har fått massiv oppmerksomhet rundt lanseringen av nettsiden. Flere har reagert på en reklamekampanje hvor studenter lokkes med muligheten for null kroner i studielån hvis de dater en såkalt sugar daddy. Reklamekampanjen er satt på vent etter at Forbrukerombudet stemplet den som ulovlig.

– Nettsiden richmeetbeautiful legger stor vekt på champagne, shopping og dyre reiser, en form for prostitusjon som vanligvis kalles eskorte, hevder Ottar.

– Vi ber politiet om å etterforske nettstedet og Digisec Media AS for brudd på forbudet mot hallikvirksomhet, skriver organisasjonen i anmeldelsen.

– Lovlig

Daglig leder i Digisec Media, Sigurd Vedal, sier han tar anmeldelsen med knusende ro.

– Våre jurister har gått gjennom dette, så nettsiden er selvsagt lovlig. Jeg forstår at Kvinnegruppen Ottar reagerer og at de kanskje ikke liker konseptet. Men de må skille mellom det juridiske og det å ha meninger, sier han til NTB.

Han understreker at nettstedet i sine brukervilkår forbyr all form for prostitusjon og eskortevirksomhet og at brukere som bryter reglene blir kastet ut.

– Påstanden om at dette er «fordekt prostitusjon» er helt ute av kontekst. De forstår ikke hva sugardating handler om, sier han.

– Har gjennomført tiltak

Selskapets advokat, Christian Flemmen Johansen, tror ikke politiet finner grunnlag til å følge opp anmeldelsen.

– I utgangspunktet, slik jeg kjenner selskapet, så tar de sterk avstand fra prostitusjon. Både på nettsiden, men også gjennom ulike tiltak som er gjennomført for å forhindre misbruk av datingtjenesten, sier han.

– Når det er sagt så tar vi imot anmeldelsen og vil selvfølgelig imøtegå den dersom politiet mener det er behov for å følge opp dette, noe vi ikke tror det er grunnlag for, avslutter advokaten.

